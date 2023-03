E-L-R: auf Tournee mit Sylvaine und Wolves In The Throne Room

Die Doomgaze-Shootingstars E-L-R gehen demnächst auf ihre erste von zwei Europatourneen. Das Schweizer Trio wird die norwegische Künstlerin Kathrine Shepard alias Sylvaine im März durch Südeuropa begleiten und anschließend im April die Bühne mit der amerikanischen Black Metal-Band Wolves In The Throne Room teilen. Zusätzlich zu diesen Touren haben E-L-R weitere Shows und Festivalauftritte angekündigt, darunter das Voidfest und das Prophecy Fest zum späteren Zeitpunkt in Deutschland.

E-L-R kommentieren: „Wir können es kaum erwarten, bis die Tour mit unseren Freunden von Sylvaine beginnt, auch wenn es erst in ein paar Tagen soweit ist“, so Bassistin und Sängerin I.R. im Namen des Trios. „Es stehen noch mehr Shows in diesem Jahr an und wir hoffen sehr, dass wir euch alle bei mindestens einer davon auf der Straße treffen!“

E-L-R werden als Support für ihr aktuelles Album Vexier auf Tour gehen.

E-L-R Live

06 MAR 2023 Düdingen (CH) Bad Bonn +Sylvaine

07 MAR 2023 Marseille (FR) Le Molotov +Sylvaine

08 MAR 2023 Toulouse (FR) Connexion +Sylvaine

09 MAR 2023 Barcelona (ES) Bóveda +Sylvaine

10 MAR 2023 Madrid (ES) Wurlitzer Ballroom +Sylvaine

11 MAR 2023 Lisboa (PT) LAV Lisboa ao Vivo +Sylvaine

12 MAR 2023 Porto (PT) Hard Club +Sylvaine

31 MAR 2023 Salzburg (AT) Rockhouse Bar +Karg +Lûs + Ancst

08 APR 2023 Göteborg (SE) Brewhouse +Wolves in the Throne Room

09 APR 2023 Aarhus (DK) Voxhall +Wolves in the Throne Room

11 APR 2023 Stockholm (SE) Slaktkyrkan +Wolves in the Throne Room

12 APR 2023 Malmö (SE) KB +Wolves in the Throne Room

13 APR 2023 Berlin (DE) Lido +Wolves in the Throne Room

14 APR 2023 Dresden (DE) Chemiefabrik +Wolves in the Throne Room

15 APR 2023 Wiesbaden (DE) Kesselhaus +Wolves in the Throne Room

16 APR 2023 Münster (DE) Sputnikhalle +Wolves in the Throne Room

17 APR 2023 München (DE) Backstage +Wolves in the Throne Room

18 APR 2023 Winterthur (CH) Gaswerk +Wolves in the Throne Room

19 APR 2023 Karlsruhe (DE) Stadtmitte +Wolves in the Throne Room

17 Mai 2023 Aarau (CH) KIFF +Crowbar

11 AUG 2023 Regensburg (DE) Void Fest

7-9 SEP 2023 Balve (DE) Prophecy Fest

Das einfache Klimpern einer Rhythmusgitarre dehnt sich langsam in einen immer größer werdenden Hallraum aus. Sanfte Stimmen erheben sich im Hintergrund. Eine Leadgitarre auf einem hohen Ton beginnt, sich durch die samtene Dunkelheit des Eröffnungsstücks Opiate The Sun von E-L-Rs zweitem Album Vexier zu wühlen, bis der steigende Druck einen Weg nach draußen findet und das sich schnell ausbreitende Klanggewächs zur Sonne ausbricht.

Der Stil der Schweizer wurde als Doomgaze und Post-Metal bezeichnet, und beide Begriffe treffen auf die mäandernden Down-Tempo-Doom-Epen des Trios nur bedingt zu. Die hypnotischen Phrasen von E-L-R, die ständig variieren und in sich wiederholenden Schleifen verzerrt werden, erinnern an schamanische Rituale, die mit psychedelischen Farben durchtränkt sind. Mit Fleiß und Ausdauer webt das Trio einen subtilen Wandteppich, der ein Labyrinth voller verschlungener Details und verborgener Schätze darstellt.

E-L-R locken und verführen den Hörer mit Einblicken in tiefere Bedeutungen und der ständigen Entdeckung neuer Schichten, die weitere zum Vorschein bringen, sobald man sie entfernt hat. Vexier gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis, und es gibt viele Verschiebungen und Wendungen, die sich in den Schatten verstecken, wie der Titel andeutet, der sich vom lateinischen Wort „vexare“ ableitet, das „plagen, irritieren“ bedeutet, und auf Deutsch bedeutet ein „Vexierbild“ ein „Flip-Flop-Bild“, während in einigen Dialekten ein „Vexier“ ein Puzzlespiel ist. Alle diese Bedeutungsebenen finden auf diesem Album ein Echo. Was beim ersten Durchlauf zu hören ist, kann sich bei wiederholtem Hören in etwas anderes verwandeln und neue klangliche Formen offenbaren.

E-L-R wurde 2016 in der Deutschschweizer Stadt Bern von Bassistin I.R. und Gitarristin S.M. gegründet, die beide auch den Gesangspart übernahmen. Bald gesellte sich ein weiterer Freund, der Schlagzeuger M.K., dazu, dessen gefühlvoller und vertrackter Stil sich als perfekte Ergänzung erwies. Die Veröffentlichung ihres Debütalbums Mænad (2019) wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt und führte zu Einladungen zu Touren mit Amenra, Supportslots für Wolvennest, Hangman’s Chair und Dark Buddha Rising sowie Festivals wie das Up In Smoke und Prophecy Fest.

Während der weltweiten Live-Pause in den Jahren 2020 und 2021 nutzten die Alpenbewohner die Zeit, um ihre Songwriting-Fähigkeiten auf ein neues Niveau zu heben und sich auf die fokussierten Aufnahmen ihres zweiten Albums Vexier zu konzentrieren, das in ihrer Heimatstadt Bern von Remo Häberli im Hidden Stash Studio aufgenommen und gemastert wurde.

Mit Vexier machen E-L-R einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorne und laden den Hörer auf eine abenteuerliche Reise durch ihren faszinierenden und vielschichtigen Musikkosmos ein.

Die Trackliste zu Vexier findet ihr in unserem Release-Kalender:

E-L-R – Line-Up

S.M. – Gitarre, Gesang

I.R. – Bass, Gesang

M.K. – Schlagzeug

Gastmusiker

Remo Häberli – zusätzliche Gitarren

Baze – Gesang & Text auf Forêt

