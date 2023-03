Imminence: Deluxe Edition von „Heaven In Hiding Deluxe Edition“ jetzt digital erhältlich

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer, haben Imminence die digitale Seite ihrer brandneuen Heaven In Hiding Deluxe Edition veröffentlicht, die jetzt weltweit erhältlich ist und ein weiteres Meisterwerk aus dem Studio Mega präsentiert.

Heaven In Hiding (Live mit Streichquartett im Studio Mega) jetzt ansehen:

Die Heaven In Hiding Deluxe Edition wird am 28. April als spezielle 10″-Vinylbox veröffentlicht, die den brandneuen Track Jaded, die komplette Sammlung neu bearbeiteter Original-Tracks, die komplette Studio Mega-Live-Session mit String Quartet sowie die Original-Songs von Heaven In Hiding enthält.

Die Box enthält vier goldene 10″-Vinyls mit individuell bedruckten Hüllen, eine CD in einer bedruckten Hülle, ein komplettes, auf dem Album basierendes Kunstbuch mit festgehaltenen Momenten rund um den Albumprozess und hochwertige Fotodrucke von jedem Bandmitglied.

Heaven In Hiding Deluxe Edition als spezielle 10″-Vinylbox jetzt vorbestellen.

Jetzt auch digital auf allen DSPs erhältlich.

https://arisingempire.com/hihdeluxe

Die Trackliste zu Heaven In Hiding Deluxe Edition findet ihr in unserem Release-Kalender:

Jetzt Heaven In Hiding streamen und herunterladen: https://imminence.lnk.to/heaveninhiding

Mehr Infos zu Heaven In Hidingund Imminence bekommt ihr hier:

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

Mehr Info:

www.imminenceswe.com

www.facebook.com/imminenceswe