Imminence: im Dezember auf „The Black Finale“-Europatour

Nach dem überwältigenden Erfolg der restlos ausverkauften Europatour bündeln Imminence all ihre Kräfte und präsentieren ein völlig neues Show-Konzept: Ein einzigartiges Konzerterlebnis mit Streichquartett auf der Bühne! Erstmals mit den originalen und akustischen Songs der Band – vereint an einem einzigen Abend!

The Black Finale wird im Dezember 2025 an fünf exklusiven Terminen in Europa stattfinden. Exakt zehn Jahre nach den ersten Shows in diesen sorgfältig ausgewählten Städten, zollen Imminence damit ihrer Reise Tribut – vom Anfang bis hin zu den renommiertesten Bühnen Europas.

The Black Finale wird das bis dato größte und unvergesslichste Konzerterlebnis in der Geschichte von Imminence sein.

CONTRA proudly presents

Imminence

Live mit Streicherquartett

The Black Finale

Mit Special Guest: Ne Obliviscaris

Erlebt The Black Finale an diesen Terminen:

16.12.2025 – (NL) Tilburg, O13

17.12.2025 – (FR) Paris, Salle Pleyel

18.12.2025 – (DE) Köln Palladium

19.12.2025 – (DE) Hamburg, Inselpark Arena

21.12.2025 – (UK) London, O2 Shepherd’s Bush Empire

Tickets sind hier erhältlich.

