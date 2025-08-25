Blackbriar: veröffentlichen Videos zu „Bluebeard’s Chamber“ – Album „A Thousand Little Deaths“ ist jetzt erhältlich

Blackbriar freuen sich, endlich ihr neues Studioalbum A Thousand Little Deaths vorzustellen, das heute über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Dieses moderne Meisterwerk, das in gothischer Mystik getaucht ist, enthält atemberaubende Tracks wie The Fossilized Widow, Floriography, A Last Sigh of Bliss, I Buried Us und Harpy.
Heute hat die Band zudem ein Video zu Bluebeard’s Chamber, dem Eröffnungstrack des Albums, veröffentlicht. Der Song erzählt eine fatalistische romantische Geschichte, inspiriert von dem klassischen französischen Märchen. Seht euch das Video zu Bluebeard’s Chamber hier an:
Die Sängerin Zora Cock äußert sich dazu: „Sometimes curiosity feels so strong that it’s almost as if you’re compelled to look by some unseen force, just as Aurora pricked her finger on the spinning wheel, which led her to a cursed sleep. A destructive kind of curiosity like Pandora’s, who opened the box, releasing all evil into the world. Or like Psyche, who couldn’t resist shining a light on her mysterious lover, only to lose him and be left pleading for forgiveness. Mine felt more like opening Bluebeard’s chamber, leaving me covered in blood.“
Im Oktober und November könnt ihr Blackbriar live erleben, wenn sie einige ihrer neuen Songs auf ihrer Headline-Tour durch Europa präsentieren. Alle Termine findet ihr hier.
