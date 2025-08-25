Crematory: kündigen exklusive Neuauflagen der Klassiker-Alben „Act Seven“, „Believe“ und „Revolution“ an

Nach der Veröffentlichung ihres chartstürmenden 17. Studioalbums Destination im Mai 2025 über ROAR, setzen die deutschen Gothic-Metal-Pioniere Crematory ihr Erbe der Dunkelheit und Kraft mit einer besonderen Reihe von Wiederveröffentlichungen fort, die über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music herausgebracht werden.

Am 22. August verkündete die Band stolz die Wiederveröffentlichung limitierter Vinyl-Editionen ihrer Kultalben: Illusions (1995), Das Deutsche Album (1996) und Awake (1997). Jede Veröffentlichung erscheint als Sammleredition und in digitalen Formaten – remastert von Crematory-Gitarrist und Produzent Rolf Munkes – sorgfältig aufbereitet, um diese Meilensteine des Gothic und Death Metal zurück auf den Plattenteller zu bringen, wo sie hingehören.

Am 17. Oktober wird die Reise für Crematory weitergehen: Die Band setzt ihre Wiederveröffentlichungskampagne mit drei weiteren Fan-Favoriten fort, erneut über Roar.

Act Seven (1999) gilt als ein Grundpfeiler im Katalog der Band, der Gothic-Melancholie mit donnernden Riffs verbindet und Crematory auf dem Höhepunkt ihrer kreativen Kraft zeigt. Believe (2000) ist das dunkle, aber melodische Meisterwerk der Band, das mit seiner Fusion aus elektronischen Elementen und der Intensität der Gothic -Metals-Grenzen überschritt und einen mutigen Schritt ins neue Millennium markierte. Ähnlich verhält es sich mit Revolution (2004): Getreu seinem Namen umarmte dieses Album die Evolution mit modernen Akzenten, während es tief in ihrem charakteristischen Gothic-Sound verwurzelt blieb.

Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für Fans und Sammler, diese prägnanten Alben in exklusiver Vinyl-Form sowie digital zu erwerben – eine Feier von mehr als drei Jahrzehnten unermüdlichen Gothic-Metal-Spirits

In den mittleren 1990er Jahren waren Crematory die führende Band in der deutschen Gothic-Metal-Szene. Gegründet im Jahr 1991, verband die Band Death-Metal-Wurzeln mit Darkwave- und Gothic-Einflüssen und schuf einen einzigartigen Sound, der durch growlende Vocals, melodische Keyboards und melancholische Themen geprägt ist. Als Illusions 1995 veröffentlicht wurde, hatten Crematory ihre Identität geschärft und internationale Aufmerksamkeit mit emotional aufgeladenen Songs und kraftvollen Live-Auftritten gewonnen. Ihre Arbeit in dieser Ära trug dazu bei, den Sound des europäischen Gothic Metal zu prägen, und zusammen mit Kultacts der 90er Jahre wie Type O Negative, Tiamat, Moonspell, The Gathering und Paradise Lost wurden Crematory zu einem der erfolgreichsten Vertreter ihres Genres.

Für Crematory brennt das Feuer weiterhin. Für die Fans leben die Klassiker wieder auf. Sammelt sie. Spielt sie. Haltet das Erbe lebendig.

