Heavenwood: veröffentlichen neue Single/Video „The Lightning-Struck Tower“

The Lightning-Struck Tower, die neue Single von Heavenwood , die vergangenen Freitag erschien, ist der zweite Grundstein für das kommende Album The Tarot Of The Bohemians – Part II. Ein rohes und essentielles Stück, das den Moment einfängt, in dem alles zusammenbricht, um neu aufgebaut zu werden.

Verwurzelt in der Symbolik des Tarot, verkörpert der Song plötzlichen Bruch und Transformation: die gewaltsame Zerstörung vergangener Strukturen, sowohl innerer als auch äußerer, in der Identität, Glaube und Illusion in einem einzigen, unwiderruflichen Blitz ausgelöscht werden.

The Lightning-Struck Tower kann ab sofort auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden.

„This piece also symbolizes, for me, the sudden and unexpected destruction of both the best and the worst of myself – in the immaterial realm – and of the entire structure built in the past – in the material realm“, erklärt Gitarrist, Sänger und Gründer Ricardo Dias dos Santos über den Song.

The Lightning-Struck Tower vereint Introspektion mit einer unterschwelligen Spannung und Erlösung und kanalisiert Heavenwoods charakteristische melancholische Tiefe in eine kraftvolle Reflexion über Zerstörung als notwendige Kraft der Erneuerung; ein Moment des Chaos, der letztendlich den Weg zur Transzendenz ebnet.

The Tarot Of The Bohemians – Part II – Trackliste:

Death Temperance The Devil The Lightning-Struck Tower The Stars The Moon The Sun The Judgement The Fool The World

The Tarot Of The Bohemians – Part II erscheint am 12.06.2026 als schwarze und blaue LP (limitiert auf 300 Stück), CD und digital.

Ein ganzes Jahrzehnt nach ihrem letzten Album kündigen die portugiesischen Gothic-/Dark-Metal-Pioniere Heavenwood die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Werks The Tarot Of The Bohemians – Part II an. Das Album erscheint weltweit über Mighty Music als LP, CD und digital. Es bildet den zweiten und letzten Teil des Konzeptalbums, das von den hermetischen Schriften Gérard Encausses (Papus) inspiriert ist. Aufgenommen wurde es im Lucky Cat Studio (Portugal) und gemischt und gemastert in den Vamacara Studios (Frankreich) vom renommierten Produzenten Niko HK Krauss (Loudblast, Sirenia). Dadurch erreicht der Sound der Band ein neues Niveau an Raffinesse und Intensität.

„Every work has its own story, and this new album goes far beyond being merely a concept and a continuation of the first part released in 2016“, kommentiert Komponist, Gründer, Gitarrist und Sänger Ricardo Dias dos Santos. Trotz aller Widrigkeiten, die sich 2022 in den Weg stellten – nach einem beinahe tödlichen Unfall und einschneidenden Veränderungen, die zu einer Reihe unumkehrbarer Entscheidungen führten – erscheint nun endlich der Abschluss von The Tarot Of The Bohemians und setzt damit ein über 30 Jahre währendes Vermächtnis fort.

Das Album wird durch das makellose und symbolträchtige Artwork der renommierten Künstlerin Naya Kotko bereichert, deren eindrucksvolle Bildsprache die esoterische Tiefe und die spirituelle Dualität dieses neuen Kapitels perfekt widerspiegelt.

Mit diesem „zweiten Teil“ des Konzepts, das 2016 mit The Tarot Of The Bohemians begann, tauchen Heavenwood noch tiefer in die esoterischen und emotionalen Dimensionen des Tarot ein. Dieses Album steht für Kontinuität und Transformation zugleich – es trägt Heavenwoods melancholische DNA in sich, führt die Band aber auch in eine cineastischere, intensivere und zeitgenössischere Klangwelt. The Tarot Of The Bohemians – Part II markiert den Beginn eines neuen, mutigen kreativen Kapitels für Ricardo Dias dos Santos.

Mehr Informationen zu Heavenwood findet ihr hier:

Heavenwood – Live-Besetzung:

Ricardo Dias dos Santo – Gitarre, Gesang

Live-Session-Musiker

Heavenwood online:

https://www.facebook.com/HeavenwoodOfficial

https://www.instagram.com/heavenwoodofficial