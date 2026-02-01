Heavenwood: unterschreiben bei Mighty Music

Die portugiesischen Gothic-Metal-Pioniere Heavenwood haben einen Plattenvertrag mit Mighty Music für die Veröffentlichung ihres kommenden Studioalbums unterzeichnet. Die einflussreiche Band hat sich dem skandinavischen Label für die weltweite Veröffentlichung ihres nächsten Albums The Tarot Of The Boheminans – Part II angeschlossen, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das genaue Release-Datum wird noch bekannt gegeben.

Ricardo Dias dos Santos, Gründungsmitglied, Gitarrist und Sänger von Heavenwood, kommentiert: “I feel honoured to celebrate this record deal with Mighty Music – a moment that is extremely symbolic, representative and vital for the continuity of Heavenwood’s legacy alongside our fans from different generations and nationalities. Tak!”

Das kommende Album wurde von Niko HK Strauss (The Old Dead Tree, Sirenia, Mercyless) gemischt und gemastert, was den klanglichen Anspruch und die internationale Ausrichtung dieses neuen Kapitels in der langen und einflussreichen Karriere der Band unterstreicht.

Heavenwood, gegründet 1992, gelten weithin als eine der wichtigsten und wegweisendsten Bands des portugiesischen Gothic und Dark Metal. Mit einem soliden internationalen Ruf, der sich über mehr als drei Jahrzehnte entwickelt hat, veröffentlichte die Band mehrere von der Kritik gefeierte Alben, trat auf großen Festivals wie dem Wacken Open Air auf und teilte die Bühne mit Größen der internationalen Metalszene. So schufen sie ein bleibendes Vermächtnis, geprägt von Atmosphäre, Melancholie und künstlerischer Tiefe.

