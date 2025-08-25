Storm: veröffentlicht sein genreübergreifendes Debütalbum mit gerade einmal 16 Jahren

Storm hat am 22. August sein erstes Album Join The Storm veröffentlicht und setzt damit ein starkes Zeichen in der Musikszene. Mit beeindruckenden Auftritten bei großen Festivals wie Tons of Rock und Download, Millionen von Aufrufen auf TikTok und einem Sound, der sich nicht in Schubladen stecken lässt, hat der junge Künstler bereits eine bemerkenswerte Karriere aufgebaut.

Leo Davadi Sundli, besser bekannt als Storm, ist nicht wie andere Teenager. Mit einer Einstellung, die Türen eintritt, und einem Sound, der alle Etiketten sprengt, hat er bereits auf einigen der größten Bühnen Europas gespielt. Nun erscheint das Album, das all das Chaos in einem explosiven Paket vereint. Es gibt es keine Genregrenzen, nur rohe Intensität. Join The Storm vereint Pop-Punk, Metalcore, EDM, Rap, Balladen und elektronische Elemente, und Storm ist es egal, was zusammenpassen soll. Dies ist Musik, die dazu gemacht ist, Regeln zu brechen, nicht ihnen zu folgen.

„I don’t follow any rules“, sagt Storm. „I make music that hits hard, and I believe people love it. For me, there are no limits. This is the future.“

Und es fühlt sich wirklich so an. Das Album ist sowohl großartig als auch intim, brutal und verletzlich, und Storm gibt nichts zurück. Es ist ein Manifest für eine neue Generation von Künstlern, die sich weigern, nach alten Drehbüchern zu spielen.

Das Album enthält Traum-Kollaborationen mit etablierten Namen. Auf dem Track Fever Dreams bringt Storm den kanadischen Rapper Snak The Ripper in sein extremstes Klanguniversum. Bei der Vorab-Single Suffocating arbeitete Storm mit den norwegischen Newcomern Fixation zusammen. Dieses Debütalbum ist kein Werk, das versucht, in Playlists zu passen. Es versucht, seine eigene zu schaffen. Join The Storm ist eine musikalische Explosion und ein persönliches Manifest. Ein Album, das Chaos, Freiheit und die Kraft feiert, unverschämt unvollkommen zu sein.

Join The Storm ist jetzt erhältlich und mehr als nur ein Debüt. Es ist ein musikalischer Aufstand von einem Künstler, der sich nicht um Regeln schert und bereits dabei ist, eine neue Generation zu definieren. Mehr zu Storm und seinem brandneuen Debütalbum findet ihr hier:

Storm ist nicht nur ein Name, den man im Auge behalten sollte. Er ist eine Bewegung. Und die Bewegung hat bereits begonnen.

Storm online:

https://www.tiktok.com/@join.the.storm

https://www.instagram.com/join.the.storm/