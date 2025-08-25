Doro: spielt am 28.08.2025 auf der Classic Rock Night in Burgebrach

Am Donnerstag, den 28.08.2025, verwandelt sich der Festplatz Burgebrach in ein Paradies für alle Freunde des klassischen Heavy Metal und Hard Rock. Im Rahmen des Sternen Festivals steigt die Classic Rock Night – mit einem Line-Up, das keine Wünsche offenlässt.

Angeführt wird der Abend von Doro, der unangefochtenen Metal-Queen, die seit den 80ern mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und unsterblichen Hymnen Fans weltweit begeistert. Mit im Gepäck: unzählige Hits, die längst Kultstatus genießen, und die Energie einer unermüdlichen Rock-Ikone.

Unterstützt wird sie von zwei weiteren Schwergewichten der Szene:

Grave Digger, die mit ihrer Mischung aus Power Metal, epischen Texten und unnachgiebigem Sound für Nackenmuskelkater sorgen werden.

Bonfire, die seit Jahrzehnten für eingängigen Melodic Hard Rock stehen und mit ihren mitreißenden Songs für Gänsehaut und Mitsing-Momente garantieren.

Die Classic Rock Night verspricht eine geballte Ladung Nostalgie, Energie und pure Rock’n’Roll-Power – ein Pflichttermin für Metalheads und Rockfans gleichermaßen. Doro, Grave Digger und Bonfire werden Euch ordentlich einheizen.

Einlass zum Veranstaltungsgelände wird um 18:00 Uhr sein, die Show beginnt um 19:00 Uhr. Kurzentschlossene erhalten noch Tickets an der Abendkasse, die ebenfalls um 18:00 Uhr öffnet. Das Ganze ist eine Open Air-Veranstaltung.

Weitere Infos zur Veranstaltung findet ihr direkt hier: https://www.thomann-management.de/veranstaltungen/sternenfestival-im-gruenen/