Aquilla: kündigen zweites Album „Sentinels Of New Dawn“ für den 31.10.2025 an

Aquilla veröffentlichen am 31. Oktober ihr zweites Album mit dem Titel Sentinels Of New Dawn via High Roller Records. Die erste Single Creed Of Fire ist bereits verfügbar:

Aquilla sind eine vielversprechende neue Band aus Polen, die Elemente der NWOBHM mit traditionellem Speed Metal mischt, um ihre eigene Marke von tödlichem Weltraum-Metal zu schmieden. Die erste Inkarnation der Band wurde 2015 in Warschau gegründet. Das aktuelle Line-Up besteht aus Captain Paradox am Gesang, Jaspar De Phaser an der Rhythmusgitarre, Kris Invader an der Leadgitarre, Hippie Banzai am Bass und Pete Slammer am Schlagzeug. Aquilla sind stark von Filmen wie 2001: Odyssee Im Weltraum, Dune, Alien, Blade Runner und Interstellar inspiriert. Nach einigen Singles und EPs veröffentlichten sie 2022 ihr lang erwartetes Debütalbum Mankind’s Odyssey, dem nun das neue Werk Sentinels Of New Dawn folgt.

Drummer Peter Slammer erklärt: „Es ist in jeder Hinsicht ein großer Schritt für Aquilla. Rückblickend war der Produktionsprozess von Mankind’s Odyssey nicht gut durchdacht. Wir hatten keine klare Vorstellung vom Sound des Albums und keine Erfahrung mit solch langen und anspruchsvollen Aufnahmesessions. Am Ende haben wir ein gut klingendes Album produziert, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass es ganz die richtige Richtung für die Band war. Die wirkliche Veränderung begann, als wir anfingen, Songs für Sentinels Of New Dawn zu komponieren. Die neuen Kompositionen sollten sich ein wenig mehr an Old-School-Klassiker anlehnen und gleichzeitig kraftvoll und episch sein.“

Was das textliche Konzept betrifft, so haben Aquilla ihr eigenes Universum erfunden: „Wir sind alle Enthusiasten sowohl von klassischen als auch von modernen Science-Fiction-Kreationen, und so erzählt unsere Musik die Geschichte der letzten Überlebenden der Menschheit, die sich entscheiden, sich auf einem fernen Planeten namens Yvad’déra niederzulassen. Auf dem vorherigen Album wurde dieses Konzept voll entwickelt, und es wird auf dieser Platte fortgesetzt. Diesmal haben wir es mit verrückten Weltraumpiraten (Plunder And Steel), verrückten, berserkerartigen Söldnern (Battalion 31) und technologischen Oberherren (Technocrats‘ Tyranny) zu tun. Und alle kämpfen gegeneinander, genau wie im richtigen Leben. Sentinels Of New Dawn und Mankind’s Odyssey sind beides Konzeptalben. Die Lore selbst ist nicht wirklich streng, abgesehen von der allgemeinen Vorstellung von der Menschheit auf einem fernen Planeten, so dass sie auch dem Publikum viel Raum für Fantasie, Kreativität und offene Interpretationen lässt.“

Tracklist:

01. The Chronicles

02. Creed Of Fire

03. Plunder & Steel

04. Mountains Of Black Sleep

05. Battalion 31

06. The Curse Of Mercurion

07. Technocrats‘ Tyranny

08. Bound To Be King

09. The Prophet

10. Sentinel’s Fate

https://www.hrrecords.de/AQUILLA

https://www.facebook.com/AquillaOfficial

https://www.instagram.com/aquilla.official