Metal Forces Festival: die Running Order steht fest

Sure Shot Worx, Hell Over Hammaburg, Markthalle Hamburg, Metal Blade Records, Deaf Forever, Plattenkiste Hamburg, Remedy Records, Powermetal.de und Metal.de präsentieren: das Metal Forces Festival.

Samstag, 20. September 2025, Hamburg, Markthalle:

Einlass: 16 Uhr

Beginn: 17 Uhr

Running Order:

17:00 – 17:45 Megaton Sword

18:15 – 19:00 High Spirits

19:30 – 20:20 Iotunn

20:50 – 21:50 Afsky

22:20 – 23:50 Sorcerer

https://www.instagram.com/metalforcesfestival.hh/

www.facebook.com/metalforcesfestival.hh/

Vorverkauf hier:

Dying Victims:

https://dyingvictims.com/index.php?…es-festival-2025&controller=product&id_lang=1

High Roller Records:

https://www.hrrecords.de/METAL-FORCES-FESTIVAL-Ticket-2025

Cudgel:

https://www.cudgel.de/en/produkt/ticket-metal-forces-festival-2025/

Eventim:

https://www.eventim.de/event/metal-forces-festival-markthalle-hamburg-19511408/

sowie vor Ort in den beiden Hamburger Plattenläden Plattenkiste und Remedy Records.

Seit ihrer Reunion im Jahr 2010 gilt die Ende der Achtziger gegründete schwedische Epic-Doom-Band Sorcerer als einer beliebtesten Genre-Vertreter, ihre beiden letzten Alben Reign Of The Reaper und Lamenting Of The Innocent schafften es in die Top 25 der deutschen Albumcharts, und live ist die Band ohnehin ein Erlebnis für sich.

Afsky sind eine der derzeit populärsten europäischen Black-Metal-Bands, ihre drei bisherigen Alben sind Pflichtbestandteile in den Plattensammlungen, und ein neuer Longplayer wird im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

“Hiiiigh Spirits! Hihiiigh Spirits!“ Noch Fragen? Chicagos High Spirits zählen zu den am meisten umjubelten Hardrock/Metal-Bands in der Live-Geschichte der Hamburger Markthalle.

Iotunn haben mit Kinship eines der ganz großen Alben des Jahres veröffentlicht und damit sowohl Progressive-Metal- als auch Melodic-Death-Metal-Freunde ein akustisches Fest beschert. Man könnte sagen: Die Band der Stunde.

And last, but not least: Epic Metal at it’s best mit Megaton Sword. Vor einem Jahr sprengten die Schweizer im Rahmen des Hell Over Hammaburg Festival das Marx in die Luft, bereit für viel Größeres. Nun also ein Live-Spektakel in der großen Halle. Auf geht’s!