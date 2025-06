Storm: neues Video/Single „Suffocating“ mit Fixation veröffentlicht

Zwei der kompromisslosesten norwegischen Namen des Alternative Metal haben sich für eine rohe, knallharte Veröffentlichung zusammengetan – und sie trifft tief.

Am 6. Juni veröffentlichten der aufstrebende 16-Jährige Nachwuchsstar Storm und die Genre-übergreifende Band Fixation die gemeinsame, neue Single Suffocating – eine heftige, emotionale Zusammenarbeit, die Verletzlichkeit mit kontrolliertem Chaos verbindet. Es ist mehr als nur ein Song. Es ist das Aufeinanderprallen zweier Generationen, die etwas Lautes, Ehrliches und ganz Eigenes schaffen.

Storm mag jung sein, aber er hat bereits Millionen von Views auf TikTok und Auftritte auf internationalen Festivals. Fixation hingegen haben sich einen Ruf für explosive Live-Energie, scharfes Songwriting und einen Sound, der sich an keine Regeln hält, erarbeitet. Zusammen haben sie einen der fesselndsten Tracks der norwegischen Alternative-Szene seit langem geschaffen.

Und nein – dies ist kein durchschnittliches Feature. Suffocating ist persönlich. Es ist intensiv. Und es hat lange auf sich warten lassen. Seht euch das Video zu Suffocating hier an:

„I’ve been working with the guys in Fixation since I was eleven“, sagt Storm. „Martin produced my first EP, and he mixed my entire new album. They were the first band I saw that made heavy music in Norway feel like it could actually matter on a global level.“

Fixation wussten sofort, dass Suffocating der richtige Song war. „The track stood out immediately“, meint Sänger Jonas W. Hansen. „We added a breakdown to give it our edge – more grit, more impact. It had to feel like both of us.“