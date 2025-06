Lera: haben ihr Debütalbum „Rêverie“ über Subsound Records veröffentlicht

Am Freitag, den 6. Juni, haben die vier italienischen Doom/Post-Metaller Lera ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Rêverie über Subsound Records veröffentlicht!

Hier könnt ihr euch das komplette Album anhören.

Rêverie zeigt Leras meisterhafte Fähigkeit, gegensätzliche Elemente zu verschmelzen und einen Sound zu schmieden, der ebenso fesselnd wie einzigartig ist. Bei diesem Album verschmilzt die rohe Kraft von Post-Metal und Doom nahtlos mit der vertrackten, weitläufigen Schönheit des Post-Rock. Bereitet euch auf eine Reise durch hypnotische, fast obsessive zyklische Riffs vor, die sich in atemberaubend zarten, traumhaften Ambient-Passagen auflösen und ein wahrhaft eindringliches Hörerlebnis schaffen. Wenn ihr auf das befriedigende Knirschen schwerer Riffs neben langsam brennenden Arpeggios und kraftvollen Crescendos steht, solltet ihr Rêverie eure Aufmerksamkeit schenken.

Lera kommentieren: „It’s incredible that a label such Subsound Records has decided to work with us for the release of our first album. Rêverie has taken more then two years to be done and we are thrilled to finally reveal it, we hope you enjoy!“

Rêverie – Trackliste:

1. Dead Flowers

2. 78

3. Doppelgänger

4. 217

5. Sonder

6. C-14

7. Of Lights And Shades

8. 579

Rêverie wurde im A.C.M.E. Studio – Cagliari, Sardinien von Corrado Cardia & Nicola Olla aufgenommen. Gemischt von Nicola Olla. Gemastert von Lorenzo Stecconi Artwork & Grafikdesign von Nicola Olla.

Lera sind:

Aurora Atzeni – Gesang, Gitarre

Valerio Marras – Gitarre

Nicola Olla – Bass

Daniele Moi – Schlagzeug

Lera online:

https://www.instagram.com/THEBANDLERA

https://www.subsoundrecords.it