Auf geht’s – in neue Gewässer, oder so ähnlich. Zumindest kannte ich vorher Vanum gar nicht, aber die erst 2015 gegründete Band hat letztes Jahr ihr drittes Album Legend veröffentlicht. Direkt stellt man fest, dass die Techniken und Ideen hinter dem Album nicht von schlechten Eltern sind, klar ist noch Luft nach oben, aber der Black Metal, oder vielleicht besser Depressive Black Metal, kann sich sehen lassen. Eine finstere Atmosphäre mit klaren Hoffnungslichtern eröffnet sich vor einem. Der gleichnamige Song zu dem Album Legend ist ein Massaker voller Blast Beats im monotonen Gleichschritt. In der ersten Minute passiert nichts, stumpfes Gehacke, bis zur Erlösung – zur Melodie. Eine wirklich sehr traurige und dennoch hoffnungsvolle Aura entsteht, bei welcher ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich diese aufnehmen soll. Ein klarer roter Faden innerhalb des Albums existiert, das Album ist definitiv nicht planlos erstellt worden. Der Fokus liegt hier auf spirituellen Problemen und Glaubensfragen und wird auch nachvollziehbar dargelegt. Dabei wird musikalisch viel mehr variiert, als man es von der Szene kennt. Beneath The Pillars Of Earth And Air ist ein langer und sehr langsamer Song. Halbtot schleppt sich der Track über eine Strecke von vierzehn Minuten und dabei möchte sein Leid kein Ende finden. Dass man innerlich anfängt, darüber nachzudenken, es zu beenden, dem Leid ein Ende zu schaffen, bedeutet für mich ein hohes Maß des musikalischen Verständnisses. Offen und ehrlich muss ich zugeben, dass es mir bei noch keiner Band oder keinem Track so gegangen ist, eher war die Musik wirklich miserabel und man wollte sich selbst schützen, aber hier ist es anders – es ist vor allem gut! Gerade heute musste ich viel erledigen und Legend kann ganz gemütlich nebenherlaufen und man wird nicht zu stark abgelenkt, dafür ist das Album zu monoton.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Vanum – Legend in unserem Time For Metal Release-Kalender.