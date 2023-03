Moontowers + Sober Truth am 25.02.2023 im Florinsmarkt Koblenz

Künstler: Moontowers, Sober Truth

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 25.02.2023

Genre: Heavy Doom Metal, Groove Metal

Kosten: 10 Euro VVK, 12 Euro AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Link: https://www.facebook.com/events/528114699326646

Setliste Sober Truth:

Locust Intro Leave The Locust Hope, Enjoy & Death Distinctive Stunned Intro – Entre Les Chansons 1 Limbus Drumsolo Imperfection I Don´t Wanna Be Me Who Am I Planted Brains Intro – Ode To Reality Riven My Life Painless (Zugabe) No Hope In Sight (Zugabe)

Setliste Moontowers:

Fear The White Hand Bringer Of Dawn The Absence Of Empathy The Cold And Mighty Ale Lake Of The Dead Kenoma Farewell Leviathan Crimson Harvest Strike ´em Down Moontowers Rise Again

Heute geht es in Koblenz im altehrwürdigen Metalschuppen, dem Florinsmarkt, endlich wieder rund. Inhaber Jochen hat die Koblenzer Allstar Heavy Doom Band Moontowers und die Siegburger Groove Metaller Sober Truth eingeladen, zum Tänzchen aufzuspielen.

Sober Truth Mastermind Torsten hatte letzte Woche Geburtstag, da ging es für uns leider zeitlich nicht, bei dem Konzert der Band im heimischen Kuschelclub Bauhaus dabei zu sein. Dann gibt es die Gratulation halt heute Abend im Florinsmarkt.

Früh genug in der Altstadt und ab in den Florinsmarkt. Zunächst gilt es, die „Hürde“ Jochen am Eingang zu überwinden. Jochen sitzt da höchstpersönlich und macht den Einlass. Wie immer werden wir von ihm nett begrüßt und können rein. Ich muss allerdings auch mal betonen, dass er bei Heike immer netter als bei mir ist 😀 Im Florinsmarkt können wir direkt die Sober Truth Family begrüßen und Torsten noch nachträglich persönlich begrüßen.

Wir sehen allerdings Jules Rockwell, die Bassistin der Band, nicht. Torsten klärt uns auf, dass Jules schon die ganze Woche krank ist und sie es heute nicht geschafft hat. Das ist natürlich sehr schade, auch weil wir das standardmäßige Selfie für unseren Freund Thomas Glaser (Bassist von Purify) nicht machen können. Für Jules wird es heute Abend auch keinen Ersatz geben, Sober Truth agieren heute Abend als Trio. Für mich allerdings ein Debüt, sie so zu sehen. Anschließend eine Runde durch den Florinsmarkt, denn da sind eine Menge Leute zu begrüßen, die wir schon eine Weile nicht mehr getroffen haben. Danach das erste Kaltgetränk. Sober Truth sind auch schon so weit und beginnen nach dem Intro mit Leave The Locust ihren heutigen Gig.

Trotz des Fehlens von Jules spielen Sober Truth sehr stark auf, auch wenn sie betonen, dass Jules heute fehlt (das tut sie natürlich). Sober Truth haben hier das letzte (und einzige) Mal 2019 gespielt, damals haben sie die Inder Against Evil im Florinsmarkt bei ihrer Europatour supportet. Von damals vielleicht noch einigen bekannt, erleben sie am heutigen Abend viel Zuspruch. Torsten versteht es vorzüglich, die Fans in das Geschehen hier mit einzubeziehen und die Stimmung ist dementsprechend super. Eine super Show von älteren und neueren Songs präsentiert das Trio hier, nur kurz einmal durch einen Scheinwerfer gestört, dem wird allerdings schnell Abhilfe geschafft.

Der blutjunge Drummer Adrian, der im letzten Jahr zu Band gestoßen ist und Interimsdrummer PY (Sic Zone) abgelöst hat, ist hier so richtig in seinem Element und darf sich zwischen den Songs Limbus und Imperfection mit einem Drumsolo austoben. Austoben, das macht Aaron, der Saitenwizzard an der Gitarre, sowieso! Aaron ist auch so eine Entdeckung von Torsten, was dieser gerne noch einmal zwischendurch betont. Das Set ist schnell durchgespielt, Sober Truth spielen allerdings mit Painless und No Hope In Sight noch zwei geforderte Zugaben. No Hope In Sight spiegelt zwar in etwa die jetzige Weltlage, allerdings ist bei solchen Bands wie Sober Truth immer (musikalisch) Hoffnung in Sicht und natürlich nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Gewissheit, dass Bassistin Jules das nächste Mal wieder dabei ist!

Danach kurze Umbauarbeiten auf der Bühne für Moontowers. Wenn Moontowers hier in ihrer Heimat spielen, ist natürlich für eine volle Bude gesorgt. Der Florinsmarkt ist heute mal wieder so richtig voll, aber man hat hier alles im Griff. Man braucht nicht lange auf das kühlende Getränk im heißen Florinsmarkt zu warten.

Schnell reißt das Quartett Dommermuth (Gesang, Gitarre), Kuschke (Gitarre), Kratz (Schlagzeug) und Baulig (Bass, Background Gesang) das Ruder an sich. Fear The White Hand ist der Opener der Band am heutigen Abend. Es folgt Bringer Of Dawn. Dirk (Dommermuth) gibt zu verstehen, dass da noch weiterhin das Intro im Hintergrund läuft. Andi Dötsch (Steelpreacher), der heute wieder für den ausgezeichneten Ton zuständig ist, hat das allerdings schnell gelöst, sodass die Heavy Doomer hier schwer und gewaltig weitermachen können. Von wegen The Absence Of Empathy, hier ist Empathie auf jeden Fall vorhanden. Das Koblenzer Publikum feiert „ihre“ Moontowers. Kuschke, der Mann auch hinter Desaster, sorgt mit seinen Riffs dafür, dass es hier eben kein Desaster, sondern ein geiles Konzert wird. Dirk macht das nicht nur mit den Vocals sehr gut, der zeichnet sich noch durch sein exzellentes Lead-Gitarrenspiel aus, währenddessen Kratz und Baulig die Kuh rhythmisch durchs Dorf jagen.

Die Band verspricht, ebenso wie vorhin auch Sober Truth, dass neues Material kommen wird. Mit Leviathan steht unter anderem auch ein bisher nicht veröffentlichter Song auf der Setliste, den die Fans allerdings auf dem Ironhammer 2021 schon einmal hören durften. Mit Strike ‚em Down sollte das Set heute eigentlich enden. Wir sind allerdings so niedergeschlagen, dass auch Moontowers noch eine Zugabe geben und die ist dann selbstredend Moontowers Rise Again, wer hätte das gedacht 😉

Danach noch etwas trinken und der Versuch, sich mit dem einen oder anderen noch etwas zu unterhalten, was allerdings eine riesige Aufgabe ist, denn DJ Mario hat die Anlage voll aufgedreht. Da muss man sich quasi gegenseitig anschreien. Wenn die Mucke von der Konserve lauter ist, als die Livemusik …

Klasse Abend mit zwei glänzend aufgelegten Band, die wir immer wieder gerne hören. Ich sage es einfach mit den Worten von Moontowers: Florinsmarkt Rise Again!

