Field Invasion 2024: Running Order für das Festival vom 11.07. bis 13.07.2024 steht

Aus gemeinsamen Lagerfeuernächten wurde von jungen Festivalgängern ein eigenes Festival geboren, welches dieses Jahr bereits in die 16. Runde geht. In den Höhen des Westerwaldes, genauer gesagt auf einem Feld in Urbach bei Puderbach, erklingen vom 11.07. bis 13.07.2022 die etwas härteren Töne des Metals. Querbeet aus verschiedenen Genres und Subgenres werden in diesen Tagen vor allem regionale Bands ihr Können unter Beweis stellen.

In den letzten Jahren ist die Besucherzahl des Festivals stetig gewachsen. So werden auch dieses Jahr wieder bis zu 700 interessierte Zuschauer erwartet. Das Organisationsteam wird euch wie immer ein gutes Line-Up servieren. In diesem Jahr werden unter anderem die Festivalrecken Sic Zone aus Köln wieder dabei sein, vielen sicherlich noch von dem einen oder anderen Festival bekannt. Ebenfalls wieder dabei sind die wunderbaren Italiener Alltheniko!

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Field Invasion Festivals.

Das Line-Up für beide Festivaltage steht bereits (klickt auf die Grafik unten):