Destruction: veröffentlichen ein Cover von Accepts “Fast As A Shark”

Die legendären Thrasher von Destruction haben eine Coverversion des weltberühmten Accept-Hits Fast As A Shark zusammen mit einem neuen Visualizer-Video veröffentlicht. Der Song wird auf der limitierten 2-Track 12“ Vinyl No Kings – No Masters veröffentlicht. Damit heizt das Quartett die Vorfreude auf den Klash Of The Ruhrpott am 20. Juli 2024 weiter an, bei dem die Teutonic 4 (Destruction, neben Kreator, Sodom und Tankard) wieder vereint auf der Bühne stehen werden. Der Run auf die Tickets war so immens, dass die Show innerhalb von nur drei Tagen ausverkauft war. Wer Thrash Metal in seiner reinsten Form zu zelebrieren will sollte dieses Event nicht verpassen!

Destruction haben in ihrer langen Karriere zahllose Erfolge eingefahren und so hat die Band unter anderem auf den Bühnen der größten Festivals dieser Welt gespielt, wie Hellfest, Wacken Open Air, Graspop Metal Meeting sowie dem México Metal Fest. 2023 haben sie ihre fulminante 40 Years Of Destruction Jubiläumstour 2023 durch Südamerika, Mexiko und Europa absolviert und sind nun sind mehr als bereit für ihre nächsten Meilensteine – also bleibt gespannt auf weitere Neuigkeiten über ein neues Album, das bereits Anfang 2025 erscheinen soll.

Mastermind Schmier über den neuen Track:

„Als dieser Song 1982 herauskam, veränderte er unsere Welt, denn es war die erste deutsche Speed-Metal-Hymne mit einem unglaublich intensiven Solo!!!!

Noch heute liebe ich diesen Track wie am ersten Tag und als wir ihn endlich coverten erfüllte sich ein lang gehegter Traum.

Wir dem Song unsere eigene Destruction-Note verliehen, aber das Original ist doch immer die beste Version! Das Cover ist eine Hommage an einen der Urväter der Heavy Music und zeigt, wie wichtig dieses Stück für die gesamte Metalwelt war! Enjoy!“

No Kings – No Masters Tracklist:

1. No Kings – No Masters

2. Fast As A Shark (Accept Cover)

No Kings – No Masters wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– 1LP Slipcase Translucent Blue (streng limitiert) – AUSVERKAUFT!

– 1LP Slipcase Solid Gold (streng limitiert) – AUSVERKAUFT!

– 1LP Slipcase Silver (streng limitiert) – AUSVERKAUFT!

– Digital Single

Destruction sind:

Schmier – Vocals, Bass

Martin Furia – Gitarre

Randy Black – Schlagzeug

Damir Eskić – Gitarre

