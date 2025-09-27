Keep It True Festival 2026: Welcome To Hell

Die Crew vom Keep It True Festival hat den zweiten Headliner für das Festival im April 2026 in Lauda-Königshofen bekanntgegeben. Hier das Statement von Oliver Weinsheimer:

„Die Tore der Hölle werden sich wieder öffnen. Wir sind mehr als stolz, eine Feier zu Ehren einer der wichtigsten Platten in der Geschichte des Heavy Metal ankündigen zu können“

Mantas / Abaddon Venom -Eine Feier zum 45-jährigen Jubiläum von Welcome To Hell.

Zu diesem unheiligen Anlass werden die ursprünglichen Venom-Gründer Jeff „Mantas„ Dunn und Tony „Abaddon„ Bray den Geist des allerersten Black Metal-Albums mit einer einmaligen Performance beschwören.

Um diesen Abend noch legendärer zu machen, werden sie von einem infernalischen All-Star-Line-Up aus Gastmusikern begleitet:

Tom Angelripper & Andy Brings ( Sodom )

& ( ) Tom G. Warrior ( Celtic Frost / Hellhammer / Triptykon )

( / / ) Schmier ( Destruction )

( ) Attila Csihar ( Mayhem )

( ) Danny Lilker ( Nuclear Assault / S.O.D. )

( / ) Diva Satanica

und Blake „Bulldözer„ Arendell von Interceptor

Dieses exklusive Treffen von Metal-Legenden findet als Friday Headliner des Keep It True Festival 2026 statt – eine Nacht des Chaos, der Dunkelheit und der unerbittlichen Macht.

Und das ist noch nicht alles: In Kürze werden weitere Special Guests und Überraschungen enthüllt, die diesen Moment zu einem der geschichtsträchtigsten Momente in der Historie des KIT machen.

Mantas: „Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich 1981 zu Neat Records kam, um ein weiteres Demo-Set aufzunehmen. Als David Wood, der Besitzer, uns fragte, ob wir genug Material für ein Album hätten, sagten wir natürlich ja und bekamen drei Tage Zeit, um unser erstes Album Welcome To Hell aufzunehmen. Das war vor 45 Jahren, meine Freunde, und jetzt sind wir hier auf dem Keep It True Festival, um 45 Jahre Welcome To Hell zu feiern, ein bahnbrechendes Album im Heavy Metal, auf das ich stolz bin. Das wird ein toller Abend, meine Freunde, mit so vielen ganz besonderen Gästen. Feiern Sie mit uns. 24. April 2026, wir sehen uns alle dort.“

Abaddon: „Jeff ‚Mantas‘ Dunn und Antony ‚Abaddon‚ Bray werden nächstes Jahr beim Keep It True Festival auftreten. Es wird eine Feier ihres bahnbrechenden Albums sein: Welcome To Hell. Mantas und Abaddon, die Gründer von Venom, werden von einem fantastischen Line-Up an Gästen einiger der größten Thrash-, Speed- und Black-Metal-Bands der Welt begleitet werden.“

Die Tickets gehen bereits zur Neige, weniger als 20% sind noch übrig.

Keep It True Festival online:

www.keep-it-true.de/tickets

Beim Keep It True Rising V – The Final Chapter:

Direkt am Merch-Stand vom Keep It True Rising V – The Final Chapter vom 2. Oktober bis 4. Oktober 2025 in der Posthalle, Würzburg.

Vielen Dank an alle für eure hervorragende Unterstützung, ohne euch sind wir nichts

Oli und die KIT-Crew