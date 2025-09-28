Lucynine: veröffentlicht neue Single und Video „Oltre La Soglia“ vom kommenden Album „Melena“

Der italienische Post-Black-Post-Hardcore-Avantgarde-Künstler Lucynine hat die neue Single Oltre La Soglia aus dem neuen Album Melena veröffentlicht, das am 3. Oktober bei Talheim Records Germany erscheint.

Oltre La Soglia handelt von einem Mann ohne emotionale Bindungen, der nichts mehr zu verlieren hat und seine Frustration in gewalttätige Wut, Selbstbestätigung und Selbstliebe verwandelt. Der Sound verbindet Post-Black-Metal mit Punk-Hardcore, Crust-Punk und Synthwave. Der verzweifelte und schreiende Gesang (auf Italienisch) ist sehr zurückhaltend, um einen Eindruck von Klaustrophobie und Beklemmung zu vermitteln. Der Song endet mit einem langsamen und heftigen Breakdown.

Das neue Album von Lucynine entstand innerhalb weniger Monate, ganz spontan, aus einer fast physiologischen Notwendigkeit heraus. Das Album entstand in einer Zeit akuten persönlichen Unwohlseins, als intimer und brutaler Ausdruck dieser Verzweiflung.

Das Bedürfnis, dieses tiefe Unbehagen mitzuteilen, hat nicht nur die Komposition und das Schreiben der Texte (zum ersten Mal komplett auf Italienisch) beeinflusst, sondern auch die stilistischen Entscheidungen bei der Produktion: der Sound ist klaustrophobisch, die Gesangslinie ist sehr unterschwellig gehalten, als ob sie von der Klangwand, die sie unterdrückt, erstickt würde. Der übermäßige Einsatz der Kompressoren trocknet alle mögliche Luft aus.