Stilema: veröffentlichen die neue Single “Pagan Army Unchained”

Die italienische Folk Metal Band Stilema präsentiert mit Stolz ihre neue Single Pagan Army Unchained, die den unverwechselbaren Sound der Band verkörpert: eine energiegeladene Mischung aus Heavy Metal und ethnischer Musik mit starkem keltischem Einfluss.

Der Song entführt die Hörer*innen auf eine Klangreise, in der wuchtige Riffs auf archaische Melodien und heidnische Atmosphären treffen – ein intensives, einzigartiges Musikerlebnis.

Pagan Army Unchained ist ab sofort auf allen wichtigen digitalen Plattformen verfügbar.

Mit diesem Release bekräftigen Stilema ihre Berufung: Grenzen zu sprengen und einer entfesselten Klangarmee eine Stimme zu geben.