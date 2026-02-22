Stilema: veröffentlichen die neue Single “Senza Razza”

Nach Pagan Army Unchained macht die Band einen Sprung zurück in die Vergangenheit, ins Herz der italienischen Geschichte, und bestätigt damit ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, mit Konventionen zu brechen.

War der erste Song eine Science-Fiction-Rebellion gegen eine futuristische dystopische Gesellschaft, so hat Senza Razza seine Wurzeln in der historischen Realität: dem Partisanenwiderstand in den römischen Vororten während des Faschismus. Ein Schrei im Dialekt, der das vergossene Blut mit dem Wunsch nach Gerechtigkeit verbindet, der noch heute in den Vororten Roms brennt.

Senza Razza ist auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

Stilema ist eine italienische Band aus Rom, die für ihre einzigartige Mischung aus Heavy Metal, ethnischer Musik (insbesondere irischer Folk), italienischem Songwriting und symphonischen Klanglandschaften bekannt ist. 2017 veröffentlichte die Band ihre EP Ithaka, deren Titelsong von dem gleichnamigen Gedicht von Cavafy inspiriert wurde.

Nach dem von der Kritik gefeierten Debütalbum Utòpia – das 2020 über Hellbones Records veröffentlicht und von mehreren Webzines in Europa zu einem der besten Folk-Metal-Debüts des Jahres gekürt wurde – wurden Stilema 2021 von der italienischen Website www.musicaceltica.it zur „Best Celtic Metal Band“ gekürt.

Stilema haben zahlreiche Live-Shows in Italien und im Ausland gespielt, darunter als Vorband für große Acts wie Nanowar Of Steel.