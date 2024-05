Presented by TFM.rocks: Exhorder und Nervosa am 17.05.2024 im Mergener Hof in Trier

Künstler: Exhorder, Nervosa, Sublind

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 17.05.2024

Kosten: 35,00 € AK

Genre: Thrash Metal, Death Metal, Groove Metal

Besucher: ca. 250 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Setlisten:

Exhorder

Nervosa

Sublind My Time Forever And Beyond Despair Legions Of Death Under The Gaslight Unforgiven Divide And Conquer Improvised Jam Death In Vain Year Of The Goat Exhorder Desecrator Slaughter In The Vatican Seed Of Death Behind The Wall Death! Kill The Silence Perpetual Chaos Venomous Ungrateful Masked Betrayer Under Ruins Jailbreak Guided By Evil Endless Ambition U.A.D. Highspeed Hangover Comfortably Drunk Thrash It Cenosillicaphobia Boiling In Blood For Those About To Riot

Heute Abend hat der Mergener Hof in Trier mal wieder etwas Feines für die härtere Fraktion unter den Metallern zu bieten. Die Thrash/Groove Metal Legende Exhorder ist zusammen mit den Brasilianerinnen Nervosa auf einer Double-Headline Tour und kommt in den heiligen Metal Keller des Mergener Hofes. Wie immer, wenn ich nach Trier unterwegs bin: Dauerregen. Dieses Mal sogar so schlimm, dass es im benachbarten Saarland in der Nacht und den folgenden Tagen zu Überschwemmungen kommt!

Heute werde ich von Udo und Byrt begleitet. Frühzeitig betreten wir die Location und wollen uns schon einmal nach Merch umsehen. Oh, wer steht denn da am Merchstand? Ja, richtig, das ist Kyle Thomas, der Frontmann von Exhorder, der den Merchstand selbst betreibt. Das ist klasse, da können schon ein paar Sachen von ihm signiert und Selfies mit ihm gemacht werden.

Dann geht es gleich auch schon los. Allerdings nicht mit Nervosa oder Exhorder, sondern mit den Luxemburgern Sublind, die heute den (lokalen) Opener hier machen. Die kannte ich bisher echt noch nicht, ein paar Luxemburger Bands kenne ich zwar, die aber noch nicht. Das ändert sich allerdings jetzt mit einem Schlag. Unverzeihlich, dass ich Sublind bisher nicht auf meinem Ticker hatte, denn die machen hier ordentlich Krach, allerdings richtig wohltuenden Krach in allerbester Thrash Metal Manier. Das Quintett um Frontmann Luca Tommasi ist auf der Bühne total quirlig! Seit 2005 besteht die Band, die allerdings in den letzten Jahren personell recht gut durchgeschüttelt wurde. In dieser Besetzung wurde allerdings das letzte Album The Cenosillicaphobic Sessions aufgenommen und das steht den Jungs sehr gut.

Die meisten Titel der heutigen Setlist sind von diesem Album. Die Jungs spielen hier authentischen Thrash. Parallelen zu den deutschen Tankard sind da. Genau, bei dem Spaßfaktor sind wir genau richtig. Wer Tankard und deren Sänger Gerre kennt, kann sich bestimmt vorstellen, dass die eine Cenosillicaphobie haben. Doch, bestimmt, oder!? Also muss ich dann doch mal aufklären: Als Cenosillicaphobie bezeichnet man die Angst vor leeren Gläsern. Die gleiche Phobie scheinen allerdings auch die Jungs von Sublind zu haben, das merkt man anschließend, ich muss ihnen dort auch mal eine Bierflasche öffnen. So ist dann wohl das Album The Cenosillicaphobic Sessions feuchtfröhlich mit vollen Biergläsern entstanden, damit die Phobie auch keine Chance hat. Gerre, der alte Cenosillicaphobiac, hat als Krönung den Song Cenosillicaphobia mit eingesungen. Geile kurze Show des Quintetts aus dem benachbarten Luxemburg. Das hat jetzt richtig Laune gemacht, nicht nur For Those About To Riot!

Nach den Umbauarbeiten geht es weiter mit Nervosa, der Death Thrash Band aus Brasilien. Nervosa braucht man eigentlich niemandem mehr vorzustellen. Die Band existiert bereits seit 2010 und ist seitdem unermüdlich auch in Europa unterwegs. Ich kenne die Band persönlich seit den Anfängen. Wer sich mit Nervosa etwas beschäftigt hat, der weiß natürlich, dass Nervosa mit der Band aus den Anfängen kaum noch etwas zu tun hat und der andere Teil von Nervosa mittlerweile Crypta heißt. Auf die Geschichte will und muss ich hier jetzt nicht mehr eingehen. Anmerken möchte ich allerdings, dass demnächst auch Crypta hier spielen werden. Auch von der letzten Nervosa Besetzung von 2022, als ich sie noch im Nachtleben in Frankfurt gesehen habe, ist außer der Gitarristin Prika Amaral nichts mehr übrig geblieben. Die Band wurde komplett neu besetzt. Am Schlagzeug folgte sogar in diesem Jahr noch einmal mit Gabriela Abud ein weiterer Wechsel. Recht frisch ist noch ihr Album Jailbreak (das fünfte Album unter dem Brandmark Nervosa), welches bei Napalm Records im letzten Jahr erschienen ist. Udo und ich haben Nervosa natürlich auch schon live gesehen, allerdings ist es auch für uns das erste Mal in dieser Besetzung. Frontfrau Prika Amaral hat neben der Gitarre nun auch den Gesang beim Quartett übernommen. Damit löst sie Diva Satanica (Bloodhunter) am Mikrofon ab, die zuvor ja Ur-Sängerin Fernanda Lira (jetzt Crypta) abgelöst hat. Zur jetzigen Besetzung gehört am Bass Hel Pyre, die allerdings heute Abend nicht dabei ist, sondern von Emmelie Herwegh (Sisters O Suffication) ersetzt wird. Das hat sie laut Ansage von Prika Amaral wohl schon öfter gemacht.

Für mich zunächst einmal gewöhnungsbedürftig, Prika Amaral hier dann live am Mikro zu hören, obwohl man sie ja vom letzten Album Jailbreak am Gesang quasi in den Ohren hat. Die Damen geben hier alles. Das Trierer Publikum frisst den Mädels allerdings auch aus den Händen. So eine leichte Titty Twister Atmosphäre kommt hier im Mergener Hof schon auf. Die vier Nervosa Hexen auf der Bühne und etwas ältere „sabbernde“ Metaller vor der Bühne 😉 Spaß beiseite, die Damen machen eine richtig gute Show, ihre Saat des Todes (Seed Of Death), die sie direkt mit dem ersten Song einstreuen, geht natürlich auf. Es gibt vom Bösen geleitet einen munteren Ritt durch die Alben der Brasilianerinnen, die mittlerweile in Griechenland beheimatet sind. Prika Amaral hat mit ihrer Band natürlich eine Endless Ambition, dafür lässt sie sich natürlich durch das Böse leiten / Guided By Evil. Endless Ambition und Guided By Evil sind die letzten beiden Songs am heutigen Abend, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Hier unten ist es jetzt richtig voll geworden und die Damen erhalten ihre Huldigungen durch nicht enden wollenden Applaus. Am Merchstand von Nervosa unterhalte ich mich noch mit ihrer Marketenderin. Eine nette Brasilianerin, die mir nochmals bestätigt, dass die Band mittlerweile in Griechenland ansässig ist. Sie selbst überlegt auch nach Griechenland umzuziehen, denn da sind die Lebenshaltungskosten günstiger und das Wetter schöner.

Während ich mich mit ihr unterhalte, ist draußen schon alles bereit für den Gig von Exhorder. Spielen die denn überhaupt, wundere ich mich noch, denn Kyle Thomas steht noch seelenruhig am Merchstand von Exhorder. Jetzt geht er raus, da muss es dann gleich auch losgehen, denke ich noch und Kyle Thomas ist auch schon auf der Bühne. Die aus New Orleans stammenden Exhorder sind ja recht geizig, wenn es um das Veröffentlichen von Alben geht. Doch 2024 wollen sie mal nicht geizen und haben vor kurzem mit Defectum Omnium ihr viertes Album seit ihrer Bandgründung 1986 vorgelegt. Ok, ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dass es in dieser Zeit ein paar Splits gab. Nach dem letzten Split 2011 war es ruhig bis 2017, bis Frontmann Kyle Thomas die Band mit komplett neuer Besetzung wieder ins Leben rief. Gitarrist Marzi Montazeri hat sich mit dem Album Mourn The Southern Skies von 2019 auch schon wieder verabschiedet. Allerdings konnte Kyle Thomas niemand Geringeres als Pat O’Brian, Ex-Gitarrist und Urgestein von Cannibal Corpse gewinnen. Der ist allerdings auf der aktuellen Europatour nicht dabei, denn der hat wohl ein Ausreiseverbot in den USA. Dafür hat sich Kyle Thomas mit Waldemar Sorychta (Ex-Grip Inc., Despair) einen echten Ausnahmegitarristen geangelt. Bei der letzten Overkill-Tour war er auch dabei. Es springt wohl öfter bei Century Media Bands ein, denn sein Kumpel und ehemaliger Bandkollege bei Despair Robert Kampf hat das Label schließlich gegründet. Dass Kyle Thomas seit 2012 der Sänger der Doom Legende Trouble ist, muss ich wohl nicht erwähnen und wohl auch nicht, dass Exhorder zu den Gründern des Groove Metals gehören.

Wie zu erwarten, bringen Exhorder heute Abend eine erfrischende und wuchtige Mischung aus Groove Metal und Thrash Metal auf die Bühne. Doomige Titel, die sich auf der letzten Platte ebenfalls befanden, sind heute Abend Fehlanzeige. Dabei gehen Exhorder mit solchen Titeln wie Year Of The Goat oder Forever And Beyond Despair auch mal zurück zu den Anfängen, die mit Hardcore und Punk Attitüden aufwarten können. Diese energiegeladenen Songs stehen ihnen sehr gut. Ein Thrasher wie Divide And Conquer darf natürlich bei einem Exhorder-Auftritt nicht fehlen. Groove Metal in Anlehnung an Songs, die damals einen gewissen Phil Anselmo und seine Band Pantera stark beeinflussten, gehen bei Exhorder immer noch durch die Decke. Das wird heute Abend auch mit älteren Songs bewiesen, denn nicht nur die neuen Songs stehen auf der Setliste. Das ist schon ein gewaltiges Brett, was die Band hier abliefert. Mitten im Set gibt es übrigens Probleme mit Kyles Gitarre. Da muss sogar der mitgereiste Gitarrentechniker ran. Das ist zwar nun ein Problem für Kyle, allerdings nicht für den Rest der Band, denn die macht mit einer jazzinspirierten Improvisation einfach weiter. Wie geil ist das denn!? Danach geht es wieder „richtig“ mit Death In Vain weiter. Mit Desecrator ist Schluss, das Publikum verlangt allerdings nach mehr und bekommt mit dem Klassiker Slaughter In The Vatican noch den verdienten Hit als Zugabe!

Unmittelbar danach ist Kyle Thomas direkt wieder am Merchstand und bewältigt den Ansturm. Auf meine Frage, ob Trouble (das letzte Album The Distortion Field mit ihm an den Voices ist immerhin schon elf Jahre alt) noch aktiv sind, beantwortet er eindeutig mit Ja. Da käme demnächst auch noch was, ich sollte das verfolgen!

Danach bei einigen Freunden verabschiedet und ab geht es nach einem begeisternden Abend nach Hause!

