Avkrvst: präsentieren Debüt-Single “The Pale Moon”

Die norwegische Progressive Rockband Avkrvst freut sich, ihre Debütsingle The Pale Moon zu präsentieren, die erste Veröffentlichung der Band seit ihrer Gründung.

The Pale Moon ist die erste Single des kommenden Debütalbums von Avkrvst , das dieses Jahr über InsideOutMusic/Sony Music erscheinen wird. Weitere Informationen werden am 31. März bekannt gegeben.

The Pale Moon ist ab heute auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Hört die Single hier:

Sänger Simon Bergseth sagt folgendes über den Track: “Besides being the opening track of our forthcoming debut album, it is a piece of music that contains some of the albums sonics in general. The Pale Moon is the beginning of something greater and gives the listener a glimpse of what’s to come.”

Das Cover Artwork für The Pale Moon schuf, der in Berlin lebende Künstler und Illustrator, Eliran Kantor, der bekannt ist für seine faszinierenden Cover-Kreationen für Metal-Bands.

Mit bereits sieben Jahren versprachen sich Martin Utby und Simon Bergseth, dass sie eine Band gründen würden, wenn sie älter sind. Und jetzt, 22 Jahre später, setzen sie ihr Versprechen in die Tat um. Ein Album ist geschrieben – 55 Minuten, inspiriert von der Musik, mit der sie aufgewachsen sind – dabei ist alles von Mew, Anekdoten und Porcupine Tree bis hin zu Opeth, Neal Morse und King Crimson.

Die gesamte Musik entstand in einer kleinen Hütte, tief im norwegischen Wald (Alvdal, Norway). Simon (Komponist, Gitarre, Bass und Gesang) und Martin (Komponist, Schlagzeug und Synths) wurden später ergänzt durch Øystein Aadland am Bass/Keys, Edvard Seim an der Gitarre und Auver Gaaren, ebenfalls Keys.

https://www.facebook.com/avkrvst

https://www.avkrvst.com/