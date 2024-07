103 Cubic Inches: haben ihre neue 5-Song-EP veröffentlicht

No More Going Back ist der Name der EP, die von der Band 103 Cubic Inches am 01.07.2024 veröffentlicht wurde. Sie wurde von der goldenen Ära des Hard Rock und Metal in den 1980er Jahren inspiriert. Diese 5-Song-EP ist vollgepackt mit kraftvollen Gitarrenriffs und aufgeladenen Vocals. Der Sound liegt irgendwo zwischen den harten Klassikern von Metallica und Black Sabbath, mit dem melodischen Flair und den kühnen Soli von Van Halen. Für alle Liebhaber des Hard Rock tritt 103 Cubic Inches als neues Blut in der Musikszene auf und bringt einen stark nachgefragten Old-School-Sound mit sich. Die Band hat sich fest in der Musikszene etabliert und ist bereit, einen Einfluss in der Welt des Rock’n’Roll zu hinterlassen.