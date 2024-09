Frost*: veröffentlichen mit „Moral & Consequence“ den zweiten Song vom neuen Konzeptalbum „Life In The Wires“

Die britischen Progressive Rocker Frost* haben kürzlich die Veröffentlichung ihres brandneuen Doppel-Konzeptalbums Life In The Wires angekündigt, das am 18. Oktober 2024 über InsideOutMusic erscheinen wird. „Jede Prog-Band, die etwas auf sich hält, sollte eigentlich ein Doppelalbum machen, oder?“, meint Frost*-Frontmann Jem Godfrey. „Wir hatten schon immer die Idee, so etwas zu machen. Also habe ich mich letzten Sommer hingesetzt und gedacht, naja, ich muss mich einfach mal hinsetzen und es machen.“

Nun wurde der Track Moral & Consequence vorgestellt, ein Song, der später in der Handlung auftaucht, und den ihr euch jetzt hier ansehen könnt:

Jem Godfrey kommentiert: „Moral And Consequence ist ein Song mit zwei Hälften, ihr werdet nie erraten, wie die beiden Teile heißen … 2008, auf unserem zweiten Album Experiments In Mass Appeal, sang ich – “The ideal and the innocence, the moral and the consequence. Core desire, it’s a real Livewire, setting my life on fire, oh it’s unreal.“ Es ist keine Fortsetzung des Songs von 2008, aber gleichzeitig ist es das. Es ist ein bisschen kompliziert, alles wird auf dem neuen Album bekannt gegeben.“

Streamt die Single und bestellt das Album hier vor: https://frost-band.lnk.to/LifeInTheWires