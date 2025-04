Lost In Hollywood: veröffentlichen ihre brandneue Single „Chasing Dreams“

Lost In Hollywood begeistern mit ihrem neuen Song Chasing Dreams, der die Zuhörer mit einer einzigartigen audiovisuellen Erfahrung in den Bann zieht. Die Band, bestehend aus Sänger Amon Garrasi, Gitarrist Timo Dymala, Bassist Julian Utz und Schlagzeuger Samuel Minio, vereint melancholische und energetische Klänge, die die Emotionen ihrer Fans ansprechen. Chasing Dreams dient als erste Single für ihr bevorstehendes zweites Studioalbum.

Seht euch das Video zu Chasing Dreams hier an:

Gegründet wurde Lost In Hollywood Anfang 2023 und die Band erregte schnell Aufmerksamkeit in der Metalcore-Szene. Ihr Debütalbum The Beauty Of Death erreichte über 1,3 Millionen Streams. Die ersten Live-Auftritte, darunter beim Reeperbahn Festival 2024, zeigten das immense Potenzial der Band. Sie bieten nicht nur einen hochwertigen Sound, sondern auch eine elektrisierende Bühnenpräsenz, die ein unvergessliches Konzerterlebnis verspricht.

Chasing Dreams wurde von Max Ivory co-produziert und gemixt sowie von Christoph Wieczorek gemastert, einem der gefragtesten Produzenten der Szene, der an hochgelobten Alben mit Künstlern wie Electric Callboy, Future Palace, Annisokay und vielen anderen gearbeitet hat.

Mit dieser neuen Single schafft die Band eine Symbiose aus emotionalen Vocals, modernen urbanen Pop-Einflüssen und kraftvollen Breakdowns, die durch starke Kontraste bestechen. Der Song erzählt die Geschichte der Suche nach dem ultimativen Glück mit einer Person, die man verehrt, nur um zu erkennen, dass es kein unendliches Glück gibt und das Traumleben nicht erfüllend sein kann, wenn man nicht von innen geheilt ist.

Erlebt die Band live auf Tour:

24.04.25, Wiesbaden, Schlachthof

25.04.25, Osnabrück, Westwerk

26.04.25, Hamburg, Bahnhof Pauli

08.05.25, Nürnberg, Z-Bau

09.05.25, Munich, Backstage

10.05.25, Karlsruhe, Stadtmitte

16.05.25, Köln, Gebäude 9

17.05.25, Hannover, Lux Club Linden

23.05.25, Leipzig, Moritzbastei

24.05.25, Berlin, Cassiopeia

28.06.25, Feuchtwangen, Maedow Festival

06.09.25, Hamburg, Local Core Festival Markthalle

29.11.25, Bremen, Tower

Lost In Hollywood online:

https://www.facebook.com/lostinhollywood.official/

https://www.instagram.com/lostinhollywood.official/