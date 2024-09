Formosa: gehen mit „Power To The Fist“ Video an den Startblock

Power To The Fist ist inspiriert von einem jungen Menschen, der sich von der Welt alleingelassen fühlt und nicht weiß, wohin mit seiner Wut. Der Song handelt davon, was passieren kann, wenn jemand keine bessere Lösung mehr sieht, als alles kurz und klein zu schlagen.

Die Nummer bewegt sich im beliebtesten Formosa-Fahrwasser: Traditioneller Hard Rock der frühen 80er Jahre mit epischen Einflüssen aus modernem Powermetal.

In dem Musikvideo haben Formosa versucht, die Energie und das Gefühl des Songs einzufangen. Die Schwierigkeiten, die der Protagonist durchlebt, ohne dabei die Leichtigkeit und Verspieltheit der Band wegzulassen, die die Band ausmacht. Dafür sind Formosa in einen Wald gegangen, genauer gesagt in „Die Haard“, einem beschaulichen Stück Natur am Rande des Ruhrgebiets – nicht zu verwechseln mit dem Filmklassiker mit Bruce Willis. Der Videodreh war begleitet von Unwettern und musste daher immer wieder unterbrochen werden. Umso authentischer die Panik in Nik Birds Augen. Die goldene Flüssigkeit im Video ist Sinnbild für Dinge, Situationen oder Menschen, die anders erscheinen, als sie sind, uns verfolgen und vergiften wollen.

Nicht alles ist Gold, was glänzt. Ganz wie der Pyrit (Katzengold/Narrengold)

Am meisten Freude hatte vermutlich der Rest der Band, die schadenfroh zuschauten, wie Sänger Nik Bird mehrere Stunden durch den Wald gescheucht wurde, angetrieben von Videographen Dominik Scharf, der in der Vorbereitung auf einen Marathon war und dementsprechend fit. Aber auch Paris Jay (Drums) und Nik Beer (Gitarre) durften noch etwas leiden. Die goldene Farbe, die sich teils im Bart, den Brusthaaren und dramatischerweise auch den Nasenhaaren verfing, bereite noch Tage nachdem Dreh Freude.

Aber wie Nik Beer überzeugt bestätigt: „Für ein gutes Musikvideo muss man immer leiden. Regen, Minusgrade oder 40 Grad ohne Schatten – irgendwas ist immer Kacke. Aber egal … Hauptsache am Schluss sieht’s geil aus! Rock’n’Roll eben“.

Über die Band:

Schweiß schiebt sich aus den Poren, E-Gitarren zerren Beine auf die Tanzfläche, volle Köpfe laufen leer und man meint auch, die eigenen Brusthaare wachsen gerade schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Wer eines der Konzerte von Formosa besucht, spürt die explodierende Dynamik. Schnell, ganz langsam, mit Küssen auf den Hals, Liebesschwüren und allem Drum und Dran.

Auf über 300 Konzerten zeigten Formosa schon in ganz Europa, wie großartig ekstatisch eine Live-Show dieser Band sein kann. Auf ihren Touren teilte die Band bereits eine Bühne mit Größen wie Kissin‘ Dynamite, Dynazty und den legendären Nazareth.

2023 machten Formosa bereits mit ihrem von Kritikern gefeiertem Album Bittersweet und einer teils ausverkauften Headlinertour auf sich aufmerksam.

Jetzt heißt es schneller, höher, weiter! Formosa legen dafür nochmal eine ganze Schippe obendrauf und zeigen mit dem kommenden Album Pyrite, dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Das Album wird am 31.01.2025 erscheinen und kanalisiert die Quintessenz der Band, die Liebe zur Musik. Was man hört, lässt sich nicht anders beschreiben als „Formosa“ – eine Achterbahn der Gefühle.

Die Songs des Albums sind vielfältig und abwechslungsreich, ohne aber den roten Faden zu verlieren. Geprägt von starken und einprägsamen Melodien bewegen sich Formosa zwischen Hard Rock der 80er, Heavy Metal und epischen Einflüssen aus dem Power Metal. Ein harmonisches Bild ergibt sich. Vom kleinsten Detail bis hin zu den großen Refrains schreit alles: Formosa!

So vertraut wie neu und so eingängig wie unverwechselbar.

Line-Up:

Nik Bird – Vocals

Nik Beer – E-Gitarre

Lukas Bierbrauer – Bass

Paris Jay – Schlagzeug

https://www.instagram.com/formosagram/

https://www.facebook.com/Formosa.Band/

https://formosaband.com/