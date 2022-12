Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: zweimal 2 Tickets für das Kissin‘ Dynamite + Support Konzert am 06.01.2023 im Schlachthof in Wiesbaden

Time For Metal und der Schlachthof in Wiesbaden verlosen im Zuge des Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“ zweimal zwei Tickets für das Kissin‘ Dynamite + Support Konzert am 06.01.2023 im Schlachthof in Wiesbaden.

Ort: Schlachthof in Wiesbaden

Datum: 06.01.2023

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

AK 38,00 € / VVK 32,00 € (zzgl. Gebühren / inkl. Bus & Bahn)

Bands: Kissin’ Dynamite, Dynazty, Formosa und League Of Distortion

Tickets unter: https://schlachthof-wiesbaden.reservix.de/p/reservix/event/1968748

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 26.12.2022!

Time For Metal und der Schlachthof in Wiesbaden wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 26th of December 2022 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.