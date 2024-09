Heilung mit Zeal & Ardor (Support) am 31.08.2024 in der Zitadelle Spandau

Eventname: Dreki Ferdhast Heilung Europe Tour 2024

Headliner: Heilung

Vorbands: Zael & Ardor

Ort: Zitadelle Spandau, Berlin

Datum: 31.08.2024

Genre: Nordic Ritual Folk

Veranstalter: Citadel Music Festival

Link: https://citadel-music-festival.de/event/heilung

Dass Heilung keine Konzerte im eigentlichen Sinne geben, ist sicherlich weitreichend bekannt. Hält man ein Ticket für das nordische Kollektiv in der Hand, begibt man sich eher in ein spirituelles Happening mit unbekanntem Ausgang. Bei diesen Ritualen ist alles möglich. Weil unser letzter Besuch bereits wieder zwei Jahre her ist, haben wir uns auf den Weg zu Berlins schönster Open Air Location gemacht und befinden uns pünktlich zu Beginn im Hof der Zitadelle Spandau. Die ehemalige Wehranlage veranstaltet im Sommer mit dem Citadel Music Festival diverse Konzerte aus allen Genres und hat schon allein durch die Location eine besondere Atmosphäre.

Doch bevor Heilung ihren Götterdienst starten, heizen die Schweizer von Zeal & Ardor dem Publikum etwas ein. Zugegeben verwundert uns die Zusammenstellung dieser beiden Künstler zwar etwas, wir haben uns aber tatsächlich auch besonders auf diesen Support gefreut. Die Ausnahmemusiker, die mit einem erfrischenden Mix aus Black Metal, Gospel, Blues und ganz viel anderen Einflüssen begeistern, legen auch direkt los. Spätestens beim zweiten Song Götterdämmerung, das zufällig das Lieblingslied dieses Teils der Redaktion ist, bricht der Damm und das Publikum lässt sich treiben. Viel zu schnell gehen die 45 Minuten Auftrittszeit vorbei. Zeal & Ardor müssen wir uns unbedingt noch mal als Headliner anschauen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange, bis eine eigene Tour angekündigt wird.

Nun wird eine ganze Weile umgebaut. Wie schon 2022 und wahrscheinlich auch alle Jahre davor, bauen die fleißigen Bühnenhelfer allerhand Deko und Instrumente auf. Der Salbei brennt und dessen Duft verbreitet sich über die Bühne. Es geht bald los. Wer schon einmal an einer Heilung-Show teilgenommen hat, weiß auch, was als Nächstes folgt. Die Musiker betreten die Bühne und stellen sich zunächst in einem Kreis auf. Bevor es richtig losgeht, wird hier noch ein kleines Ritual abgeschlossen. Nach ca. 10 Minuten finden sich dann alle an ihren Plätzen und Instrumenten ein. Mit In Maidjan beginnt der Abend und mit zunehmender Dunkelheit verstärken sich die einmalige Atmosphäre und Stimmung, für die Heilung bekannt und beliebt sind. Sängerin Maria Fanz schwebt, tanzt und wiegt über die Bühne und bringt mit ihrem charakteristischen, hypnotisierenden Gesang das Publikum in Trance. Wir lassen den Blick schweifen und sehen in sich gekehrte, die Musik genießende Menschen mit und ohne Gewandung, wild tanzende Fans der nordischen Kultur und die üblichen Metalheads. Eine schöne Mischung, die alle Teil dieses Happenings sind. Getanzt wird auch auf der Bühne und so finden sich immer wieder Künstler und Künstlerinnen ein, die zu den Klängen über die Bühnenbretter schweben. Beim Song Anoana nimmt die Stimmung noch einmal Fahrt auf und man hört hier und da lautes Mitsingen. Nach knapp zwei Stunden kündigt sich das Finale der heutigen Show an und noch einmal geben Musiker und Publikum alles.

Kurz vor 23 Uhr schließen Heilung mit der Abschlusszeremonie den Auftritt in Berlin ab. Noch ganz beseelt und glücklich, schieben sich die Konzertbesucher langsam zum Ausgang. Was für ein toller Abend! Wir können nur jedem empfehlen, einmal Heilung live zu sehen. Es ist mehr als nur ein Konzerterlebnis.