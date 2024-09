1349: veröffentlichen neue Single „Inferior Pathways“

Macht euch bereit, Sterbliche – denn 1349 entfesseln Inferior Pathways, den neuesten Angriff aus ihrem kommenden Album The Wolf And The King. Diese infernalische Hymne verkörpert die Quintessenz von 1349: unerbittlich, Blastbeat-lastig und wütend. Inferior Pathways ist ein brodelnder Strudel aus Chaos und Gemetzel und das perfekte Beispiel dafür, warum 1349 die ultimativen Meister des Black Metal sind.

Seht euch das Video zu Inferior Pathways hier an:

Die bösartigen Gitarren und die vielfältigen Blasts dieser dritten Single, die ein eisernes Rückgrat aus klassischen Headbanger-Riffs mit einem unerbittlichen Groove verbindet, richten Verwüstung an – eine makellose Ausführung von roher, geschwärzter Kraft. 1349 erweitern die Grenzen des Genres, indem sie ihre unerbittlichen Blastbeats und sengenden Gitarren mit einer Atmosphäre von apokalyptischer Eleganz versehen.

Aufgenommen bei Amper Tone in Oslo, Norwegen, und New Constellation R.M.P. in Orlando, Florida, wurde The Wolf and The King von Ravn und Jarrett Pritchard (Eulogy, Pulchra Morte) produziert und gemischt. Das Album verspricht eine stürmische Reise durch acht Tracks reinen, unverfälschten Black Metals, vom gefräßigen Ansturm der vorab veröffentlichten Single The God Devourer bis hin zu den düsteren Tiefen von Shadow Point.

The Wolf and The King erscheint am 4. Oktober auf Season Of Mist.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/1349thewolfandtheking

Mehr Infos zu 1349 und ihrem kommenden Album The Wolf and The King findet ihr hier:

1349 – Besetzung:

Archaon – Gitarren

Frost – Schlagzeug

Ravn – Gesang

Seidemann – Bass

