1349: liefern akustisches Höllenfeuer auf ihrer neuen Single „The God Devourer“ ab

Die unbarmherzige Bestie 1349 taucht wieder einmal aus dem frostigen Abgrund auf und liefert die erschütternde neue Single The God Devourer von The Wolf & The King.

Seht euch das Video zu The God Devourer hier an:

Die aus den eisigen Landschaften Norwegens stammenden 1349 haben dem Black Metal ihren Stempel aufgedrückt, indem sie ihre Instrumente wie Kriegsäxte in der Vorhut des unerbittlichen Angriffs des Genres schwangen. Mit ihrem Vermächtnis, das mit dem Blut der akustischen Extreme getränkt ist, sind sie zu den Standardträgern der unnachgiebigen akustischen Kriegsführung geworden, unerbittlich in ihrem Streben nach den dunklen Künsten. The Wolf & The King wird die Parameter des Genres erweitern und ihm eine Atmosphäre von apokalyptischer Eleganz verleihen.

The God Devourer ist ein überragendes Beispiel höllischer Kunstfertigkeit, eine blasphemische Symphonie, geschmiedet im Herzen des geschwärzten Abgrunds. Mit Texten aus der Feder von Svartalv und Musik von Archaon ist dieser Track ein ritueller Durchgang durch die Schleier von Qual und Offenbarung. Die Beschwörung beginnt mit einer Aufforderung an die Bestien des Kosmos, wo die Dunkelheit alles Licht durchdringt. Jedes Riff ist ein Dolch, jeder Schlag ein Schmelztiegel, der Felder aus Feuer durchquert und Pfade in Knochen ritzt. Das unerbittliche Tempo des Songs schleppt dich durch die verborgenen Gefilde und durchbricht die Tore der sieben Reiche mit dem Bannfeuer, das die Seele verzehrt. The God Devourer ist ein Erlebnis, bei dem man diabolische Galaxien durchschreitet und die Tagundnachtgleiche der Götter umarmt. Es fängt die zeitlose Aggression und astrale Dunkelheit von 1349 perfekt ein und entfesselt eine Welle akustischen Höllenfeuers, das alle versengt, die es wagen zuzuhören.

The Wolf & The King taucht tief in den Abgrund ein, erforscht Themen wie Transformation durch Zerstörung, Befreiung und Bewusstseinserweiterung und durchquert dabei Reiche alchemistischer Rätsel und uralter Mysterien.

The Wolf & The King – Tracklist:

1. The God Devourer

2. Ash Of Ages

3. Shadow Point

4. Inferior Pathways

5. Inner Portal

6. The Vessel And The Storm

7. Obscura

8. Fatalist

Herkunft: Norwegen

Genre: Black Metal

Aufnahmestudio: Amper Tone (Oslo, Norway) & New Constellation R.M.P. (Orlando, USA)

Produktion: Jarrett Prichard & Ravn

Mixing: Jaerrett Prichard & Ravn bei New Constellation R.M.P.

Mastering: Jaerrett Prichard bei New Constellation R.M.P.

Biografie: J. Bennett

Coverartwork: Jordan Barlow

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD ​Digipak

​- 12″ Vinyl Gatefold – Black

– 12″ Colored Vinyl Gatefold – Clear

– 12″ Colored Vinyl Gatefold – Clear & Black

– 12″ Colored Vinyl Gatefold – Gold & Black

– 12″ Colored Vinyl Gatefold – Transparent Red & Black

The Wolf & The King erscheint am 4. Oktober bei Season Of Mist.

Pre-Order & Pre-Save: https://orcd.co/1349thewolfandtheking

In einem Zusammenschluss, der verspricht, die Konturen des Black Metal neu zu formen, werden sich die norwegischen Titanen 1349 mit den verehrten Kampfar für die mit Spannung erwartete 1349 & Kampfar – 2024 EU Co-Headline Tour zusammenschließen. Eine feierliche Versammlung der glühendsten Black-Metal-Apostel, die bereit sind, das Evangelium von Aural Hellfire und heidnischer Macht in ganz Europa zu verbreiten.

1349 & Kampfar – 2024 EU Co-Headline Tour

01 October: Leipzig, DE @ Anker

02 October: Berlin, DE @ SO36

03 October: Aarhus, DK @ Voxhall

04 October: Gothenburg, SE @ Filmstudion

05 October: Stockholm, SE @ Kolletkivet Livet

07 October: Helsinki, FI @ Aaniwalli

08 October: Tallinn, EE @ Helitehas

09 October: Riga, LV @ Melna Piektdiena

10 October: Warsaw, PL @ Proxima

11 October: Kraków, PL @ Kamienna 12

12 October: Vienna, AT @ Vienna Metal Meeting

13 October: Budapest, HU @ Barba Negra

15 October: Prague, CZ @ Futurum

16 October: Munich, DE @ Backstage

17 October: Milano, IT @ Slaughter Club

18 October: Colmar, FR @ Le Grillen

19 October: Aarburg, CH @ Musigburg

20 October: Oignies, FR @ Tyrant Fest

22 October: Weiher, DE @ Live Music Hall

23 October: Paris, FR @ Le Petit Bain

24 October: Bochum, DE @ Zeche

25 October: Amstelveen, NL @ P60

26 October: Maastricht, NL @ Samhain Festival

1349 ist nicht wie andere Bands. Es handelt sich nicht um eine Gruppe von Freunden, die beschlossen haben, gemeinsam Musik zu machen. 1349 ist eine Band, die mit einer einheitlichen Vision und einem bestimmten Ziel gegründet wurde: Das Erbe des Black Metal zu bewahren.

„I didn’t like the direction that black metal took in the mid part of the ’90s,“ erinnert sich 1349-Sänger und Mastermind Ravn. „It started losing everything that I liked about black metal—the grimness, the eeriness, the primal emotions that captivated me and brought me into that sphere. You had all these synthesizer-based bands dressing up in pirate shirts and looking like goths. It ruined something that I truly hold close to my heart.“

1349 – Besetzung:

Archaon – Gitarren

Frost – Schlagzeug

Ravn – Gesang

Seidemann – Bass

