Imha Tarikat: enthüllen erste Videosingle „Wicked Shrine“ und Details zum neuen Album „Confessing Darkness“

Imha Tarikat haben das Musikvideo zu Wicked Shrine als erste Single aus dem kommenden Album Confessing Darkness veröffentlicht. Das vierte Studioalbum der deutschen Black-Metal-Band ist für den 20. Juni 2025 angekündigt.

Das Musikvideo zu Wicked Shrine kann ab sofort hier angesehen werden:

Video-Credit: Fire Burning Productions

Imha Tarikat kommentieren: „The opening track Wicked Shrine pulls you into the relentless darkness of Confessing Darkness, straight from the start,“ schreibt Mastermind Kerem Yilmaz. „This song celebrates sheer wickedness in an explosive manner. It marks an ecstatic beginning of a journey that takes a more emotional and self-reflective path as the album unfolds. Well, but sometimes, you just have to mess things up, you know?“

Alles an Imha Tarikat war schon immer echt: der Zorn, die Verzweiflung, der Hass, die Energieausbrüche, die ewige Sehnsucht und auch die grenzenlose Leidenschaft, sowohl auf Platte als auch live auf der Bühne, die an körperliche Selbstzerstörung grenzt.

Auf ihrem vierten Album Confessing Darkness drängen die deutschen Black-Metal-Innovatoren erneut hart gegen alle Grenzen, die das Genre definieren, ohne jemals den wesentlichen Bezug zum harten Stil zu verlieren. Black Metal war schon immer ein musikalisches Wesen, das viel weniger eng definiert ist, als Außenstehende oder neidische Torwächter oft insinuieren.

Imha Tarikat haben zuvor alle Möglichkeiten des Genres genutzt und dabei ihr eigenes Territorium abgesteckt. Ihr dunkles Königreich basiert auf zwei Säulen: Musikalisch prägt ein unermüdliches Vorantreiben ihren Sound. Confessing Darkness liefert noch mehr von dieser rohen Energie als zuvor. Die andere Grundlage ist eine tiefe emotionale Intelligenz, die die Fähigkeit des Black Metal voll ausschöpft, jedes Gefühl auszudrücken, von reinster Liebe bis zu dunkelstem Hass, von schwerer Depression bis zu Ausbrüchen der Freude. Und erneut geht dieses Album mit diesen persönlichen Bekenntnissen mehrere Schritte weiter, denn es ist alles wahr.

Diesmal hat der lyrische und musikalische Mastermind von Imha Tarikat, Kerem Yilmaz alias Ruhsuz Cellât, das gesamte Album in einer Studio-Umgebung geschaffen, was dem Sound zugutekommt. Er hat sich zudem größtenteils für kürzere, prägnantere Angriffe entschieden. Die Stücke auf Confessing Darkness kommen direkt auf den Punkt und lassen los, wenn sie ihre verheerende Kraft entfaltet haben.

Imha Tarikat und ihr schwarzer Sound wurden als emotionales Druckventil für ihren Gründer, Kerem Yilmaz, geschaffen. Bereits die erste EP Kenoboros hinterließ 2017 einen hervorragenden Eindruck, während das folgende Demo Son Mistisizm (2018) neues musikalisches Terrain eroberte. Das Debütalbum Kara Ihlas (2019), die zweite Black-Metal-Supernova Sternenberster (2020) und Hearts Unchained – At War with a Passionless World (2022) sind Teil einer sich ständig eskalierenden schwarzen Spirale, die mit Confessing Darkness eine neue kritische Masse erreicht.

Imha Tarikat haben sich weiterentwickelt, was Confessing Darkness deutlich zeigt. Obwohl einige der jugendlichen klanglichen Gewalttaten nachgelassen haben, während Erfahrung und hart erlerntes musikalisches Wissen zugenommen haben, hat die deutsche Black-Metal-Band nur an Überzeugung und Stärke gewonnen. Zweifellos markiert Confessing Darkness einen Meilenstein im Aufstieg von Imha Tarikat.

Confessing Darkness – Trackliste:

1. Intro – Aufbruch

2. Wicked Shrine

3. Another Failed Ritual

4. Voices Of Bitter Epiphany

5. Excellent Grief

6. Confessing Darkness

7. Chamber Uf Sin

8. Horns In The Smoke

9. Memoria Dei (Profanity And Devil)

10. Pitch Black Reflection

11. The Day I Died (Reborn Into Flames)

Genre: Black Metal

Release-Datum: 20.06.2025

Label: Prophecy Productions

Recording: Michael Zech im Church of Sound Studio, München (DE)

Mixing: Michael Zech im Church of Sound Studio, München (DE)

Mastering: Victor Santura im Woodshed Studio, Landshut (DE)

Cover-Artwork: Sofia Buratti (Silvatica Illustration)

Layout: Łukasz Jaszak

Verfügbare Formate:

Confessing Darkness ist als 48-seitiges Hardcover-CD-Artbook, als Digipak-CD, als marmorierte, rot-schwarze Vinyl-LP und als schwarze Vinyl-LP erhältlich.

Aufnahmebesetzung:

Kerem Yilmaz – Gesang, alle Gitarren, Bass, Kompositionen, Texte

Jerome Reil – Schlagzeug

Gastmusiker:

Marvin (Hexer) – Gesang bei Pitch Black Reflection

Marvin (Hexer) – Rhythmusgitarre bei Wicked Shrine & The Day I Died

Barth (ArsGoatia) – Hauptgesang bei The Sun Goes Down (Bonustrack)

Imha Tarikat Besetzung:

Kerem Yilmaz – Gesang, Leadgitarre

Marvin Giehr – Gitarre

Jerome Reil – Schlagzeug

Ricardo Baum – Bass

