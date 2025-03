Full Metal Mayrhofen: steht in den Startlöchern

Bergluft, Schnee-Moshpits und Après-Ski mit Headbang-Garantie – der Fahrplan für die rasante Berg-Abfahrt nächste Woche steht! Hochkarätige Acts wie Saltatio Mortis, Faun und Hämatom lassen die Ferienregion Mayrhofen-Hippach von 31. März bis 5. April 2025 zum alpinen Zentrum des Heavy Metals werden.

H-Blockx und Bad Loverz ergänzen als spannende Neuzugänge das Hauptbühnenprogramm und bringen zusätzliche Power in die Alpen. Zudem wurden die beiden ImkerTabernis bestätigt, die die alte Kunst des Honigmachens mit melancholisch-düsteren Sounds verbinden. Bereits am Montag erwartet außerdem ein Begrüßungsevent mit Skyline und tuXedoo.

6-Tages-, 2-Tages- oder 1-Tagestickets sind online via Metaltix erhältlich.

Vor Ort gibt es außerdem die Möglichkeit, Tickets am Check-In im Europahaus (Öffnungszeiten 8-20 Uhr), sowie an den Locations Brück’n Stadl und der Forest Stage mit allen gängigen Kartenzahlungen zu erwerben.

Tagestickets für den Brück’n Stadl am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kosten jeweils 30 Euro. Dort gibt es Shows von unter anderem Bokassa, All For Metal, Deine Cousine und Insanity Alert. Außerdem sorgt das Ballroom Hamburg-DJ-Team an jedem Abend für beste Beschallung der After-Show-Party.

Am Freitag und Samstag finden die Konzerte an der Forest Stage statt. Hier treten am Freitag Dominum, Clawfinger, H-Blockx und Faun auf und am Samstag lassen Warkings, Bad Loverz, Hämatom und Saltatio Mortis die Bühnenbretter beben. Tagestickets sind für 80 Euro erhältlich.

Auch das Rahmenprogramm auf der Stieralm, Kasermandlalm und Penken Terrasse wird nicht weniger leise:

Acoustic Guerillas – Akustisch, aber mit absoluter Abriss-Garantie!

Ballroom DJ Team – Drehen für euch die Plattenteller und die Lautstärke auf 11!

Blechblos‘n – Blasmusik trifft Partywahnsinn: wer stillsteht, verliert!

Da Rocka und da Waitler – Bayerischer Wahnsinn mit Metal-Attitüde!

Die Analphabeten – Keine Worte nötig, nur pure Eskalation!

Heavy Kevy – Ein Mann, eine Gitarre, eine Explosion!

Mit Ohne Strom – Unplugged, aber mit maximaler Power!

Mutz – Eine Stimme, die euch direkt ins Herz und auf die Nase trifft!

Abseits der Bühnen können die Fans zudem Skifahren, Snowboarden, Winterwandern sowie die umliegenden Ausflugsziele erkunden oder sich sich bei Metal-Yoga, Wellness- und Spa-Angeboten entspannen und lokale Kulinarik genießen. Mit diesem grandiosen Line-Up sind wir bereit, die Pisten zum Beben zu bringen und ein unvergessliches Festival zu feiern!

Mehr Infos und News auf https://www.full-metal-mayrhofen.com und auf dem Full Metal Mayrhofen Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/fullmetalmayrhofen.official

Wir sehen uns in Mayrhofen – Snow & Shine!

Für die Besucher:innen der Konzerte auf dem Waldfeldplatz steht am Freitag und Samstag ein Kontingent an Gratis-Parkplätzen an der Ahornbahn zur Verfügung. Das Programm auf der Stieralm und der Kasermandl-Alm ist allen Besuchenden frei zugänglich. Zur Benutzung der Penkenbahn muss ein Skipass oder ein (ermäßigtes) Fußgängerticket gelöst werden. Alle Infos dazu gibt es in den FAQs.