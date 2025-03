Neckbreakker: kündigen zusätzliche Tourdaten in Dänemark und einen Veranstaltungsortwechsel in Osnabrück an

Die 2020 in Silkeborg, Dänemark, gegründete Band Neckbreakker besteht aus Christoffer Kofoed (Gesang), Sebastian Knoblauch (Bass), Anton ‚Hajn‚ Bregendorf (Schlagzeug), Joakim Kaspersen (Gitarre) und Johan Lundvig (Gitarre). Neckbreakker sind bekannt für ihre explosiven Live-Shows, die von roher, jugendlicher Energie geprägt sind – ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Die Band hat bereits mit Größen wie Crypta, Baest und Left To Die getourt und sich Plätze auf Festivals wie Hellfest, Resurrection Fest, Bloodstock Open Air, Summer Breeze, Copenhell, Mystic Festival, Dynamo Metal Fest, Roskilde, Sweden Rock Festival, Tuska Festival und Inferno Festival gesichert, während sie sich durch den Kontinent kämpfen.

Als Special Guest auf Tour wird die Extreme-Metal-Band Galge auftreten, die brutale und progressive Musik spielt. Die Band mischt Elemente aus einer Vielzahl von Genres, darunter Death Metal, Black Metal und Post Rock. Dies kulminiert in ihren charakteristischen, schönen Akkordfolgen, technischen Riffs und ungeraden Taktarten.

Neckbreakker – Within The Viscera European Tour 2025

28.03.25 DK – Aalborg / Studenterhuset

29.03.25 DK – Horsens / Platform K

04.04.25 DK – Silkeborg / Rampelys

05.04.25 DK – Svendborg / Harders

11.04.25 DK – Rønne / Musikhuzet

12.04.25 DK – Albertslund / Forbrændingen

18.04.25 FR – Paris / Backstage By the Mill

19.04.25 DE – Weinheim / Cafe Central

20.04.25 DE – Dresden / HD

21.04.25 DE – Leipzig / Hellraiser

23.04.25 DE – Düsseldorf / Pitcher

24.04.25 DE – Hannover / Lux

25.04.25 DE – Tilburg / Little Devil Bar

26.04.25 DE – Kiel / Mosh im Mai *

27.04.25 DE – Hamburg / Bambi Galore

29.04.25 DE – Berlin / Cassiopeia

30.04.25 CZ – Prague / Club 007 Strahov

01.05.25 AT – Vienna / Viper Room

02.05.25 PL – Warsaw / VooDoo

03.05.25 PL – Poznan / Pod Minogą

04.05.25 DE – Osnabrück / Bocksmauer (Veranstaltungsortwechsel) *

* Der Bastard Club schließt am 01. Mai 2025.

Tickets: https://linktr.ee/NeckbreakkerWithinTheViscera

Neckbreakker online:

https://www.facebook.com/Neckbreakker

https://www.instagram.com/neckbreakkerdeath/