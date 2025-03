Eradicator präsentieren das offizielle Video zu The Eleventh Hour (Ramble On): 20 Jahre Thrash Metal in sieben Minuten.

Das Video zu The Eleventh Hour (Ramble On) ist eine besondere Mischung aus Live-Performance und Dokumentation. In sieben Minuten gibt das Video nicht nur die Intensität des Songs wider, sondern gewährt auch einen persönlichen Einblick in die Geschichte der Band.

Hautnahe und elektrisierende Aufnahmen vom Jubiläums-Festival Evil Twisted Metal Feast aus dem Siegener Vortex sorgen für eine authentische und energiegeladene Stimmung – Interviews, in denen die Band über prägende Momente ihrer Karriere spricht, erlauben einen vertraulichen Blick auf die vier Musiker. Es ist eine Rückschau auf 20 Jahre Thrash Metal, in denen Eradicator ihren eigenen Weg gegangen sind.

Für die visuelle Umsetzung zeichnet sich Kameramann und Produzent Timo Hoffmann verantwortlich. Durch seine Arbeit werden die besondere Atmosphäre des Konzerts und die persönlichen Erinnerungen der Band auf eindrucksvolle Weise festgehalten.

The Eleventh Hour (Ramble On) ist mehr als ein Musikvideo – es ist ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte Bandgeschichte, geprägt von Leidenschaft, Freundschaft, Hingabe und unzähligen Erlebnissen. Ein Video für alle, die Eradicator auf ihrem Weg begleitet haben, Teil dieser Reise sind oder es noch werden möchten!

Eradicator Line-Up:

Sebastian “Seba” Stöber – Gitarre/Gesang

Robert “Robb” Wied – Gitarre

Sebastian Zoppe – Bass

Jan-Peter “Pitti” Stöber – Schlagzeug