Obscura: kündigen zusätzlichen Termin für das Shred Fest 2025 an

Ein weiterer Termin hinzugefügt – wir freuen uns darauf, das Shred Fest 2025 im Revelry in Kelowna, Kanada, zu präsentieren!

Shredfest 2025

Obscura

Atheist

Origin

Decrepit Birth

Fractal Universe

04/20 USA San Diego, CA Brick by Brick⁠

04/21 USA Las Vegas, BZ Backstage Bar & Grill

04/22 USA Grand Junction, CO Mesa Theater⁠

04/23 USA Denver, CO The Oriental Theater⁠

04/24 USA Lawrence, KS The Granada⁠

04/25 USA Dallas, TX Trees⁠

04/26 USA Birmingham, AL Workplay

04/27 USA Jacksonville, FL Underbelly

04/28 USA Orlando, FL Conduit⁠

04/29 USA Greensboro, NC Hangar 1819⁠

04/30 USA Richmond, VA Canal Club⁠

05/01 USA New York, NY Gramercy Theatre⁠

05/02 USA Boston, MA Middle East Downstairs⁠

05/03 CAN Quebec City, QC Salle Montaigne⁠

05/04 CAN Ottawa, ON Overflow⁠

05/05 CAN Montreal, QC Fairmount Theatre⁠

05/06 CAN Toronto, ON Lee’s Palace⁠

05/07 USA Pittsburgh, PA Preserving⁠

05/08 USA Chicago, IL Reggies⁠

05/09 USA Minneapolis, MN The Cabooze⁠

05/10 CAN Winnipeg, MB Park Theatre⁠

05/12 CAN Edmonton, AB The Starlite Room⁠

05/13 CAN Calgary, AB Dickens⁠

05/14 CAN Kelowna, BC Revelry // NEW

05/15 CAN Vancouver, BC Rickshaw Theatre⁠

05/16 USA Seattle, WA El Corazon⁠

05/17 USA Portland, OR Bossanova Ballroom⁠

05/18 USA San Francisco, CA DNA Lounge⁠

05/20 USA Albuquerque, NM Sunshine Theater⁠

05/21 USA Phoenix, AZ, Rebel Lounge⁠

05/22 USA Los Angeles, CA 1720⁠

Festival

21/09 TU Istanbul – Bosphorous Open Air

Habt ihr euch schon Tickets gesichert? Geht auf https://realmofobscura.com/live und schnappt euch jetzt euer Ticket!