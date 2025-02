Full Metal Mayrhofen: erweitert das Angebot, ab sofort auch Tagestickets erhältlich

Vom 31. März bis 5. April 2025 beschallen Bands wie Saltatio Mortis, Faun und Hämatom die Berge der Ferienregion Mayrhofen-Hippach und lassen sie zum alpinen Zentrum des Heavy Metal werden. Power Metal zur Bergluft, Moshpits im Schnee und Après-Ski mit Headbang-Garantie – das alles kann nur Full Metal Mayrhofen!

Nun erweitert das „coolste“ Metal-Festival sein Angebot für die Fans: Ab sofort sind auch Tagestickets für die Konzerte erhältlich! Wer also nicht die Möglichkeit hat, eine ganze Woche dabei zu sein, kann sich jetzt trotzdem eine Ladung Metal und Winter-Action gönnen.

Tickets für den Brück’n Stadl am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kosten jeweils 30 Euro. Dort gibt es großartige Shows von unter anderem Bokassa, All For Metal, Deine Cousine und Insanity Alert. Außerdem sorgt das Ballroom Hamburg-DJ-Team an jedem Abend für beste Beschallung der After-Show Party.

Am Freitag und Samstag finden die Konzerte auf dem wunderschönen Waldfestplatz statt. Hier treten am Freitag Dominum, Clawfinger und Faun auf, am Samstag lassen Warkings, Hämatom und Saltatio Mortis die Bühnenbretter beben. Tickets gibt es für 80 Euro pro Tag.

Für die Besucher der Konzerte auf dem Waldfeldplatz steht Freitag und Samstag ein Kontingent an Gratis-Parkplätzen an der Ahornbahn zur Verfügung. Das Programm auf der Stieralm und der Kasermandl-Alm ist allen Besuchern frei zugänglich. Zur Benutzung der Penkenbahn muss ein Skipass oder ein (ermäßigtes) Fußgängerticket gelöst werden. Alle Infos dazu gibt es in den FAQs.

Natürlich sind auch weiterhin die Sechs- und Zwei-Tages-Tickets erhältlich für das volle Erlebnis Full Metal Mayrhofen, der einzigartigen Mischung aus Traditionen des Zillertals und der Leidenschaft der Metalheads. Abseits der Bühnen können die Fans zudem Skifahren, Snowboarden, Winterwandern sowie die umliegenden Ausflugsziele erkunden oder sich sich bei Metal-Yoga, Wellness- und Spa-Angeboten entspannen und lokale Kulinarik genießen.

Also schnappt euch schnell das Ticket eurer Wahl! Denn wer zuerst headbangt, mosht zuerst! Tickets gibt es hier.