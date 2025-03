Mosh Im Mai Warm Up Party Tour 2025 – Teil eins in der Kieler Schaubude im Hinterhof am 07.03.2025

Eventname: Mosh Im Mai Warm Up Party Tour 2025 Bands: Royal Remains, Jarl, Extinct Ort: Schaubude im Hinterhof, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland Datum: 07.03.2025 Kosten: AK 10,00 € Genre: Modern Metal, Black Metal, Trash Metal Zuschauer: etwa 120 Setlisten: Extinct

Jarl

Royal Remains I L Wast God Savior Mental Disorder Slaughter In The Trenches Incitement Of Violence Spongo Downward Spiral Lickspittle Extinct Squad Wirkmacht Schattenwurf Schein Levitation Mein Ragnaröck Trümmerfestung Wiedergänger Oakenborn All For Nothing Inside Of Me Tired Forgivable Hunting Fire Royal Madness Try Again H.E.A.T. Danger Crime

Mosh Im Mai ist eine Kieler Metal Institution. Das Festival geht am 26.04.25 zum 19. Mal über die Bühne. Das Festival von Fans für Fans stellt sich mit einer Warm-Up-Tour bundesweit vor. Der Tourauftakt findet traditionell in Kiel statt. Da die angestammte Räucherei nicht zur Verfügung steht, treffen wir die Fans in der Kieler Schaubude im Hinterhof in der Bergstraße. Dabei sind heute Extinct, Jarl & Royal Remains. Wir berichten wieder einmal exklusiv, solch kleine Events werden von den Kieler Medien und anderen Magazinen scheinbar nicht wahrgenommen. Den Abend eröffnen Royal Remains aus Itzehoe. Ihr Stil wird mal mit Modern Metal, mal mit Alternative Hard Rock angegeben. Ich hätte noch den Begriff Melodic Metal in den Ring geworfen. Laut Instagram stehen heute Kevin Heutmann (Gesang), Benjamin Günther und Oliver Beselin an der Gitarre, Jonas Beselin am Bass sowie Daniel Gercke an den Drums auf der Bühne. Die Newcomer ohne bisheriges Album legen mit ihren neuen und frischen Songs einen hervorragenden Start hin. Die Schaubude ist überschaubar gefüllt, was allen Anwesenden allerdings nichts ausmacht. So besteht genug Platz, um zu sehen, zu bangen oder zu feiern.

Jarl aus Neumünster sind da schon deutlich bekannter und haben gerade ein frisches, ihr zweites Album am Start (Review hier). Black Metal steht auf dem Programm. Die Band besteht aus Blutaxt (Gesang), Natt Kongen an der Gitarre, Mightyraven am Bass, Hrimthur am Schlagzeug sowie normalerweise Aestus an der zweiten Gitarre. Da Dennis aber gleich auch noch bei Extinct auf der Bühne steht, wird dieser bei Jarl vertreten. Seinen Part übernimmt auf der Tour Ommel (Ex-Aeba). Zusammen mit seiner aktuellen Band Xepereon bestritten Jarl ihre Releaseparty des aktuellen Albums Trümmerfestung.

Viel Nebel und dunkelblaues Licht verwandeln die Schaubude in ein gespenstisches Szenario. Für mich als Fotograf bedeutet das Stress. Sänger Blutaxt steht mit seinem schweren Schwert als Mikrofonständer vor der Bühne und wird von seiner Fanbase gefeiert.

Die Kieler Extinct sind wohl derzeit die bekanntesten Metalarbeiter aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Nachdem der erkrankte Sänger Helge Hentrop wieder an Bord ist, steht mit Leda Noctis (Bass), Dennis Wolter (Gitarre) und Michael „Schulzi“ Schulz an den Drums die derzeit aktuelle Besetzung auf der Bühne. Die Trash Metaller bringen immer wieder Spaß, heute jedoch bestimmen technische Probleme den Auftritt. War beim Soundcheck und den ersten Songs noch alles in Ordnung, fällt plötzlich Dennis Gitarre aus. Die Fehlersuche dauert den anderen Dreien zu lange und sie spielen dann einfach mit reduzierter Power weiter. Rund 30 Minuten braucht die Technik, bis Dennis wieder einsteigen und einen umjubelten Auftritt zu Ende spielen kann.

Wieder ein Metal-Abend zu einem günstigen Preis, dem mehr und auch ausdauernde Fans gutgetan hätten. Ich freue mich schon auf das „große“ Mosh Im Mai, bei der die Räucherei wieder erbebt.