The Quill: veröffentlichen „Keep The Circle Whole“ als Single und Video

Der Song stammt vom Re-Release des lange vergriffenen und von vielen Fans gesuchten 2006er-Studioalbums In Triumph welches am 18.04. bei Metalville Records erscheinen wird.

Mystisch, hypnotisch und unerbittlich – Keep The Circle Whole vereint den charakteristischen Heavy-Groove von The Quill mit fesselnder Intensität. Pulsierende Riffs und erhabener Gesang weben eine Geschichte von Macht, Kontrolle und Schicksal. Derr Track ist ein Beweis für die Fähigkeit der Band, doomigen Blues mit unaufhaltsamer Rock-Energie zu vereinen. Haltet das Feuer am Brennen – haltet den Kreis geschlossen.

