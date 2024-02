Die kultige schwedische Hardrock-Band enthüllt erneut ihr musikalisches Können auf ihrem mit Spannung erwarteten 11. Album Wheel of Illusion. Mit einer langen Geschichte, die bis in die frühen 90er Jahre zurückreicht, haben The Quill immer wieder Grenzen überschritten, indem die Band kraftvolle Riffs und gefühlvolle Melodien vermischt hat.

The Quill präsentieren Wheel Of Illusion, die erste Single und gleichzeitig Titeltrack des kommenden Albums, welches am 29.03.24 bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

„Der Song ist eine klare Ansage, worum es sich auf dem Album dreht. Ihr wollt Heavy? Ihr wollt Groove? Ihr wollt starke Melodien? The Quill haben alles für euch!“

Mehr Infos zu The Quill ihrem kommenden Album Wheel Of Illusion findet ihr hier:

The Quill Line-Up:

Magnus Ekwall –Gesang (Ayreon, Mountain Of Power)

Christian Carlsson – Gitarre (Cirkus Prütz)

Roger Nilsson – Bass (Spiritual Beggars, Arch Enemy, Firebird)

Jolle Atlagic – Schlagzeug (Hanoi Rocks, Electric Boys, Firebird)

