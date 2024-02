Time For Metal und die Factory in Magdeburg gratulieren Sarah aus Heiligenstadt zu 2 Tickets für das Extreme Ättäck III am 23.02.2024 in der Factory in Magdeburg.

Extreme Ättäck III – Factory Magdeburg



Datum: 23.02.2024

Bands: In Demoni, Full Assault und Zombie Riot

Ort: Factory Magdeburg, Karl-Schmidt-Straße 43, 39104 Magdeburg, Deutschland

Einlass: 19:00Uhr

Showstart: 20:00Uhr

Ticket Vorverkauf: https://www.eventim.de/event/extreme-aettack-iii-factory-18191760/