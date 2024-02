Shadopath: veröffentlichen ihren neuen Song „Unwounded We Bleed“

Es begann alles in Bern, als Phil die Band zusammen mit Schlagzeuger Sam gründete. Nach einigen Proben wurden zunächst zehn Songs geschrieben, arrangiert und in Form einer Demo (Into The Shadows) aufgenommen. Einige lokale Auftritte (mit King Dean, Lunatica, Mind Patrol, Under My Skin) waren aufregend und erhielten sehr positive Resonanz. Während die Band neue Musik kreierte und verschiedene Stile erforschte, nahm sie eine zweite Demo-EP (Dissipating Flows) auf und begab sich schließlich ins Studio von SOS Basement Rec., um ihr offizielles Debütalbum Rumours Of A Coming Dawn“ zu produzieren, das von Dan Suter von echochamber gemastert wurde und 2017 veröffentlicht wurde. In Zusammenarbeit mit amuse.io aus Stockholm wurde das Album vertrieben und erhielt enorm positive Rückmeldungen, wobei verschiedene Kritiker Vergleiche zu Bands wie Opeth und Nightwish zogen.

Shadowpath wurde dann bei Sliptrick Records unter Vertrag genommen und spielte nach einer Schweizer Tournee mit 40 Shades, Chaoseum, Deep Sun, Pertness und Elyria, bis die Band ihre endgültige Besetzung mit dem Leadgitarristen James und der Sängerin Simone (Legenda Aurea, Felony, Elis) fand. Im Jahr 2022 schloss sich Shadowpath erneut mit SOS Basement Rec. und echochamber zusammen, um ihr lang erwartetes zweites Album The Aeon Discordance aufzunehmen, das 2023 veröffentlicht werden soll. Süß und bitter, hoffnungsvoll, glitzernd wie ein silberner Stern am Himmel einer kalten Dezembernacht: Shadowpath spielt einen unvergleichlichen Stil und schafft faszinierende Stücke gewobener akustischer Träume für ihre Zuhörer. Ihre Klangvielfalt umfasst eine Vielzahl von Einflüssen aus symphonischem, progressivem, gotischem, Death- und Power-Metal – oder wie es einmal ein Kritiker ausdrückte: „Ein aufgeschlossener Klang und eine gesunde Missachtung traditioneller Genre-Grenzen!“