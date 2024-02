Sinequanon: veröffentlichen den Song „Endlessly“ feat. Joel J Holmqvist

Taucht ein in die Welt von Sinequanon mit ihrem neuesten Track Endlessly, featuring Joel J Holmqvist von Aviana, aus ihrem zweiten Album Realities, das am 11.10.2024 erscheint. Dieses Lied führt euch auf eine musikalische Reise zwischen den Dimensionen von Realität und Fantasie, unterstützt durch die beeindruckende Zusammenarbeit mit Joel J Holmqvist. Über das Lied: Endlessly erkundet die Grenzen zwischen alternativen Geschichten und der Wahrheit, zwischen dem Erschaffen und der Reflexion unserer Sünden. Das Lied webt kraftvolle Texte mit einer musikalischen Komposition, die zum Nachdenken anregt und emotional berührt. Begleitet uns auf dieser Reise durch apokalyptische Rhythmen, stürmische Breakdowns und versöhnliche Klänge, die eure volle Aufmerksamkeit fordern. Über das Album: Realities ist das zweite Album der Schweizer Metalcore-Band Sinequanon und erscheint am 11.10.02024 über Bleeding Nose Records. Das Album lädt zu einer überraschenden Reise ein, die von Sturm und Drang, apokalyptischen Rhythmen und versöhnlichen Klängen geprägt ist, und spricht Fans von Periphery, Architects und Leprous an. Die Band: Sinequanon steht nicht nur für herausragende Musik, sondern auch für eine politisch-soziale Bewegung, die die Komplexität menschlicher Existenz reflektiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Band es geschafft, Musik und soziale Bestrebungen zu verbinden, um auf Probleme aufmerksam zu machen und Veränderungen zu inspirieren.