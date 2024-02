Iron Savior: Premiere der donnernden neuen Single „Raising Hell“

Nach Veröffentlichung ihres neuen Albums Firestar, hat die Hamburger Power Metal-Größe Iron Savior diesen Freitag eine neue Single mit dem Titel Raising Hell online gestellt! Firestar ist im Oktober 2023 über AFM Records erschienen, Bestellungen sind hier möglich!

“Those were the days

When Metal came out ways

Making me stronger

Day by day

We’ve been the warriors

To rule the gleaming city lights

Metal on our minds

We’re raising hell“

Singt Iron Savior-Frontmann, Piet Sielck, doch überzeugt euch selbst und hört die neue Single Raising Hell, ab sofort auf allen digitalen Streaming-Anbietern hier: https://iron-savior.bfan.link/raising-hell

Seht euch das Video zu Raising Hell hier an:

Auf ihrem neuesten Album vereint die Band gekonnt Einflüsse von Hardrock bis Pop, die mit den typischen Iron Savior-Tugenden auf Heavy Metal geeicht wurden. Doch mitunter entscheiden pure Zufälle oder vermeintlich unscheinbare Kleinigkeiten, ob aus einem sehr guten Album plötzlich ein überragendes Werk wird.

Im Falle von Firestar, war es sogar für Piet Sielck eine echte Überraschung, dass die neuen Songs das Material des starken 2020er-Albums Skycrest noch übertreffen. Denn eigentlich standen die Eckpfeiler der Platte bereits fest und deuteten auf eine im üblichen Rahmen gelungene Produktion hin. Doch dann kam alles anders: „Kurz vor dem Ende der Aufnahmen hat mich wie aus heiterem Himmel die Muse geküsst. Innerhalb kürzester Zeit habe ich aus dem Nichts zwei weitere Songs geschrieben und kurzentschlossen einen dritten Track verändert. Plötzlich legte Firestar sogar noch eine kräftige Schippe drauf“, freut sich Sielck, der zugibt, dass dieser unerwartete Kreativschub bei ihm „große Emotionen ausgelöst hat.“

Der Band ist mit Firestar in der Tat ein überragendes Studioalbum gelungen, für das Felipe Machado Franco erneut ein beeindruckendes Cover-Artwork erschaffen hat. Passend dazu auch die druckvolle Produktion aus dem Hamburger Powerhouse Studio, inklusive geschickt im Gesamtsound platzierter Keyboard-Parts sowie den hymnischen Background-Chören, beigesteuert von Sielcks 17-jähriger Tochter Frida und ihrem Freund. Von internationaler Musikpresse und Fans gleichermaßen gefeiert, entfachen Iron Savior mit Firestar ein loderndes Feuer; das Album – welches in jede gut sortierte Power Metal-Plattensammlung gehört – findet ihr hier: https://bfan.link/firestar.

Iron Savior sind:

Piet Sielck – Gesang, Gitarre

Joachim “Piesel” Küstner – Gitarre

Jan S. Eckert – Bass

Patrick Klose – Schlagzeug

