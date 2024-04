Crystal Viper: kündigen neues Studioalbum „The Silver Key“ und Europatournee als Headliner an

Die polnische Heavy-Metal-Band Crystal Viper wird ihr neues Studioalbum The Silver Key am 28. Juni 2024 auf Listenable Records veröffentlichen. Es wird als Vinyl-Schallplatte, Compact Disc, Kassette und digital erhältlich sein.

Da alle Texte erneut von den Werken des Vaters des kosmischen Horrors, Howard Phillips Lovecraft, inspiriert sind, ist das Album eine natürliche Fortsetzung des vorherigen Albums The Cult, das 2021 auf Listenable Records erschien. Tatsächlich lautete der Arbeitstitel des neuen Albums The Cult II. The Silver Key ist jedoch ein Album mit einer ganz eigenen Identität und einem ganz eigenen Charakter, und es ist zweifellos das intensivste, das Crystal Viper je aufgenommen haben. Das neue Album ist härter, schneller und düsterer, aber gleichzeitig auch epischer und melodischer als ihre früheren Werke. In der Vergangenheit balancierte die Band sehr oft zwischen Power Metal und Heavy Metal, aber hier gibt es keinen Zweifel, dass es sich um reinen Heavy Metal handelt. Die Band hatte einen sehr einzigartigen Ansatz für das Songwriting und die Produktion, der fast wie eine Hommage an klassische Metal-Acts wie Iron Maiden oder Judas Priest klang, aber abgesehen davon, dass Crystal Viper beschlossen, ihre Liebe zur Metal-Kultur zu zeigen, und bauten in ihre Songs mehrere neue Elemente ein, die für andere Subgenres charakteristisch sind. Lasst euch also nicht von dem Begriff „Female-Fronted“ täuschen, der normalerweise mit softeren Genres in Verbindung gebracht wird: Crystal Viper, gegründet und geleitet von der Sängerin und Bassistin Marta Gabriel (die in den letzten Jahren Rhythmusgitarre in der Band spielte), sind einfach nur Metal, und zwar sehr ernsthaft.

The Silver Key wurde von dem Heavy-Metal-Veteranen Bart Gabriel produziert und gemastert und von Rafal Kossakowski aufgenommen und gemischt. Das Coverartwork wurde von dem angesehenen guatemaltekischen Künstler Mario Lopez gemalt, der auch für das Coverartwork des Vorgängeralbums The Cult verantwortlich war. Wie zuvor werden CD- und Vinyl-Version des Albums verschiedene Bonustracks enthalten. „I guess everyone expected us to record another classic Heavy Metal cover songs, but we have decided to do something unusual this time, and we recorded Bathory and Misfits covers“, sagt Marta Gabriel. „Both bands had huge influence on me, Quorthon was an amazing composer, and I actually even named my horse after him! And as our new album has both this very in-your-face energy and horror vibes, we thought that the Misfits song will also be a very good choice“, ergänzt sie.

The Silver Key – Tracklist:

1. Return To Providence

2. Fever Of The Gods

3. Old House In The Mist

4. The Key Is Lost

5. Heading Kadath

6. Book Of The Dead

7. The Silver Key

8. Wayfaring Dreamer

9. Escape From Yaddith

10. Cosmic Forces Overtake

11. Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain (CD Bonustrack)

11. Scream! (LP Bonustrack)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Das Album wird auf einer europäischen Headliner-Tour promotet, bei der Crystal Viper von der US-Heavy-Metal-Band Savage Master begleitet werden.

Crystal Viper – The Silver Key Tour 2024

feat. Special Guests: Savage Master

21/09/2024 – Poland, Zabrze, CK Wiatrak *

04/10/2024 – Germany, Wurzburg, Keep It True Festival

06/10/2024 – Austria, Salzburg, Rockhouse

08/10/2024 – Germany, Berlin, Lido

09/10/2024 – Denmark, Copenhagen, Beta

10/10/2024 – Germany, Oldenburg, MTS

11/10/2024 – Germany, Hamburg, Bambi Galore

12/10/2024 – Germany, Selb, Rockclub Nordbayern

13/10/2024 – Czech Republic, Ostrava, Barrak

15/10/2024 – Germany, Munchen, Backstage

16/10/2024 – Germany, Kassel, Goldgrube

17/10/2024 – Germany, Mannheim, 7er

18/10/2024 – Italy, Turin, Ziggy Club

19/10/2024 – France, Colmar, Le Grillen

20/10/2024 – Belgium, Bilzen, South Of Heaven

(*ohne Savage Master)

Weitere Tourdaten und Festivalauftritte werden in Kürze bekannt gegeben.

Crystal Viper sind:

Marta Gabriel – Gesang, Bassgitarre, Gitarre, Klavier

Lukasz ″Andy Wave″ Halczuch – Lead- und Rhythmusgitarre

Kuba Galwas – Schlagzeug und Percussion

Eric Juris – Lead- und Rhythmusgitarre

Crystal Viper online:

www.crystalviper.com

www.facebook.com/crystalviperofficial

www.instagram.com/crystalviperofficial