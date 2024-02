Surgical Strike: veröffentlichen Single und Video „24/7 Hate“

Surgical Strike veröffentlichen die neue Single 24/7 Hate, der Titeltrack aus dem kommenden Studioalbum Surgical Strike, welches am 01.03.2024 bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Der Song wurde inspiriert durch den Filmklassiker Falling Down mit Michael Douglas. 24/7 Hate erzählt die Geschichte eines Protagonisten, der seine Aggressionen am Ende nicht mehr im Griff hat und sich dadurch quasi 24/7 in einem Kampf gegen sich selbst befindet.

Das offizielle Video zu 24/7 Hate kann hier angesehen werden:

Surgical Strike stehen für bedingungslosen, präzisen und schnellen Thrash Metal, welcher seinesgleichen sucht. Nach ihrer ersten Debüt-EP V:II:XII im Jahr 2016 und dem ersten Longplayer Part Of A Sick World 2020 steht nun das neue Studioalbum 24/7 Hate in den Startlöchern.

Mit 24/7 Hate haben Surgical Strike einen neuen Meilenstein erreicht. Das Album ist nicht weniger als ein absolutes Must-Have für alle Liebhaber des Thrash Metals und vereint technische Präzision mit atemberaubender Geschwindigkeit, was keinen Raum für Kompromisse lässt. Die insgesamt elf energiegeladenen Tracks transportieren die Wut und Aggressionen der Bandmitglieder auf fesselnde Weise und reißen einen mit jeder Minute in ihren Bann.

Die Band spielte bereits zahlreiche Shows und Festivals, wie das Metal Frenzy Festival, Dong Open Air und das Wacken Open Air. Schnell, chirurgisch präzise und gegen die Welt, in der wir leben, sind Surgical Strike bereit, keine Gefangenen zu nehmen.

Thrash It Up!

24/7 Hate – Tracklisting:

1. Initium

2. 24/7 Hate

3. Fear Monger

4. The Lesson

5. Discover The Evil

6. Lonely Decision

7. Alienated

8. Rose War

9. Circle Jerk

10. Sorrow Of War II

11. Blinder

Surgical Strike – Line-Up:

Jens „Stöpsel“ Albert – Lead Vocals

Marcelo Vasquez Rocha – Rhythmusgitarre, Backing Vocals

Frank Ruhnke – Leadgitarre

Florian Seybecke – Bass, Backing Vocals

Joshua Jo – Schlagzeug

Surgical Strike online:

https://www.surgicalstrike.de/

https://www.facebook.com/surgicalstrikemetal/

https://www.instagram.com/surgicalstrikeofficial/