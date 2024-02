Big Jack’s Revenge: speilen am 31.03.2024 in der Hafenbar in Tegel

Mit über 700tsd. Streams auf den verschiedenen Plattformen, 10 Songs online und nach einem grandiosen Bühnendebüt vor 200 geladenen Fans in der Kulturfabrik Hildesheim feiern Big Jack’s Revenge ihr offizielles Album Release in der Hafenbar Berlin, Tegel.

Einlass ab: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: 15,00€

Während der Pandemie trafen sich Mario V. Timme und Frank Teuteberg in Franks winzigem High-End Studio, um Songs zu komponieren. Schon bei den ersten Takes war klar: Das ist ein Sound, der auf die Bühne muss. Ein Telefonat später war Big Jack’s Revenge im Kern gegründet. Die Röhre von Ulli Dürkop, Frontman von Hellfire, schloss sich begeistert an. Ende 2022 konnte ein guter Freund aus alten Zeiten, Jürgen Dehmel (Bass, Ex-Nena, ex-Nina Hagen uvm.), der die

Bühnen der Welt kennt, als Bassist gewonnen werden. Er wollte an sich „immer Hard Rock spielen. Nena war ein Umweg.“ Auf Facebook wurden sie auf die sehr coolen Drum Videos Tim Walk On Drums aufmerksam. Tim, Schüler von Randy Black (Annihilator, Primal Fear, W.A.S.P.), ergriff diese einmalige Chance.

Im März 2023 erschien ein Pre-Release des Albums First Order, als Signature Edition (Limited 150) für die Fans der ersten Stunde auf deren Website.