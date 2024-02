Chaosbay: veröffentlichen ihre neue Single „Are You Afraid?“

Chaosbay eröffnet einen neuen Albumzyklus mit der Veröffentlichung der neuen Single und des Videos: Are You Afraid?. Neues Jahr, neue Kracher: Eine neue Single, eine neue (Support-) Tour und bald ein neues Album!

Are You Afraid? ist ein Lied, das sowohl ein Fragezeichen als auch ein Ausrufezeichen enthält. Es handelt von einer überlasteten Generation, die nicht ausreichend in der Lage oder willens ist, der Realität ins Auge zu sehen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Klimawandel steht vor unserer Tür, und wir tun uns schwer damit, Verantwortung für uns selbst und unser Ökosystem zu übernehmen. Es ist ein Aufruf, erwachsen zu werden und sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen.

Are You Afraid? kombiniert perfekt die beiden typischen Elemente von Chaosbay: den Prog, der tief in der DNA der Band verwurzelt ist, mit dem Metalcore ihrer neueren Veröffentlichungen. Während in ihren früheren Songs entweder das eine oder das andere Element im Vordergrund stand, gehen sie diesmal Hand in Hand, miteinander verflochten auf organische Weise, die die Komplexität eines Meshuggah-Gitarrenriffs mit leicht mitsingbaren Refrains magisch mischt, alles mit einer erhöhten Dosis elektronischer Elemente. Teile des Berliner Sounds mögen Vergleiche mit Tesseract, Spiritbox, Porcupine Tree oder Karnivool nahelegen, aber insgesamt ergibt die Mischung der Stile einen modernen, brutalen, eingängigen und zeitlosen progressiven Metalcore mit einem eigenen Gesicht.

Die Veröffentlichung von Are You Afraid? ist der Startschuss für einen brandneuen Albumzyklus – die Veröffentlichung des gleichnamigen Albums ist für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant. Der europaweit renommierte Mixing- und Mastering-Ingenieur Christof Kempe (Embark Audio), der bereits für Floya, Elwood Stray, Time The Valuator und Half Me gearbeitet hat, kümmert sich erneut um das klangliche Feintuning und verleiht den Songs einen modernen, satten und internationalen Klang.

Das Artwork, simpler und reduzierter als zuvor, zeigt eine Skulptur des Künstlers und Modedesigners Leon Emaunuel Blanck, mit dem die Band im Rahmen des neuen Projekts zusammenarbeitet.