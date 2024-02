Killing Darlings: reißen in ihrem neuen Video „Legacy“ endlich den Schleier runter

Die Masken sind gefallen. Killing Darlings reißen in ihrem neuen Video Legacy den Schleier endgültig herunter und zeigen der Welt ihr Gesicht. Die Band tritt mit roher Kraft und ungezügelten Emotionen aus dem Schatten hervor und ist bereit, der Metal-Szene ihren Stempel aufzudrücken.

Singapur/München/Helsinki – Macht euch bereit, ihr Moshpits und Luftgitarristen, denn Killing Darlings haben mit ihrer neuen Single Legacy einen akustischen Vorschlaghammer losgelassen.

Es ist nicht nur ein Metal-Song, sondern ein Manifest für alle, denen jemals Unrecht widerfahren ist, die zum Schweigen gebracht oder unterschätzt wurden. Die Texte sind geprägt von Wut und dem unbedingten Willen, ein Zeichen zu setzen.

„In a world where truth is twisted and flames lick at the horizon,“ erklärt Jude, „we find strength in each other. Legacy is about claiming our own narrative, refusing to be gaslighted, and fighting for a future worth inheriting.“

Legacy ist ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar. Bleibt gespannt auf weitere Ankündigungen zum kommenden Album der Killing Darlings, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Pre-Save: hier

Killing Darlings ist eine Melodic Metal-Band, bestehend aus Buziraco (Gesang), Jude (Gitarre), Juuso (Bass) und Kim (Schlagzeug). Diese vier Metalheads leben auf der ganzen Welt und nutzen die virtuellen Welten, um ihre Musik den Melodic Metal-Fans auf der ganzen Welt näher zu bringen.

Hier findet ihr die bisher veröffentlichten Singles:

Scorched Bond [Official Video]: https://youtu.be/letwDPPle2A?si=h8g0fVRIyOxdv0Jr

Reckoning [Official Video]: https://youtu.be/oxxPi-A9enw?si=lJVRnrBR_oo_LWFi

Death By Death [Official Video]: https://youtu.be/Qsl3DtcWk4Y?si=cm9Fzm4RCv-K2Fl5

Killing Darlings online:

https://www.killingdarlingsofficial.com/

https://www.facebook.com/killingdarlingsofficial/

https://www.instagram.com/killingdarlingsig/