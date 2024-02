Sober Truth:  neue Single „Who Am I“ auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar

Seit dem 03. Februar 2024 ist die neueste Single Who Am I der Siegburger Groove Metaller Sober Truth auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar. Who Am I verspricht ein packendes Hörerlebnis nicht nur für die Fans und Liebhaber der Band. Who Am I ist wie ein wilder Ritt durch die Metal-Genres. Nach dem mega Erfolg des letzten Albums Laissez Faire, Lucifer! begeben sich Sober Truth erneut auf musikalische Abenteuer und senden nun mit der Single einen ersten Vorboten des neuen Albums, welches im Sommer 2024 fertig gestellt sein wird.

„Wir sind begeistert, unsere Fans mit neuer Musik zu versorgen“, sagt Jules Rockwell (Bass-Queen) von Sober Truth. „Die Single ist eine Fortsetzung unseres künstlerischen Ausdrucks und zeigt, wie wir als Band trotz alle Stürme und Herausforderungen, daran gewachsen sind.“

Sober Truth gibt es natürlich live und die Shows sind immer ein Erlebnis. Hier die bisher feststehenden Shows für 2024:

09.02.24 – Limes Bonn

17.02.24 – Schrammday 50 – Saga Troisdorf

09.03.24 – Metal BBQ / FZ Kamen

27.04.24 – Metalheads for Pets Altenkirchen

04.05.24 – Hell Over Halen – Open Air Festival

10.05.24 – The Roc / Ahaus Open Air

11.08.24 – Trafo-Station Festival – Frechen

17.08.24 – Jules B-Day Bash

25.08.23 – Leverkusen – Bürriger Kirmes

Mehr zu Sober Truth:

www.sober-truth.com